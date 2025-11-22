搶購攻略 迪士尼酒店低至6折
全運會閉幕｜羅淑佩讚揚本港運動員優秀 政府會繼續支持發展
【Now新聞台】全運會閉幕，香港一共取得19面獎牌。文化體育及旅遊局局長羅淑佩讚揚本港運動員優秀，政府會繼續從硬件及軟件上支持運動員發展。
羅淑佩：「只要我們運動員能夠充分放開來打，發揮他們應有的水平或更多些，我對他們取得獎牌很有信心，原因是因為我們運動員很優秀及努力，大家都看到政府對體育的投入，特別是今屆，在財政沒有這麼寬鬆情況下，對於體育的資助是大及投入是大。」
即日焦點｜全城街馬萬八人參加／美國華盛頓州有居民確診全球首宗H5N5禽流感後死亡
【Now新聞台】今日焦點回顧：全城街馬萬八人參加 跑經下月通車的中九龍繞道油麻地段大鳴大放｜陳國基：電視台或政府做論壇目的一致 電視台可直播或轉播許樹昌稱冬季流感高峰期將至 籲早打流感針 關日華憂未來現流感與呼吸道合胞病毒夾擊「港話通」負責人郭毅可滿意表現 不覺答香港問題弱 找到不準確可助改進遼寧有長者倒米入海稱要「放生大米」 網民批評浪費糧食王毅結束訪問中亞三國 向傳媒談及中日問題禽流感｜美國華盛頓州一名居民確診全球首宗H5N5後死亡美軍據報或於周日到委內瑞拉首都空投反馬杜羅單張 #要聞now.com 新聞 ・ 8 小時前
大鳴大放｜科大醫學院(二)
【Now新聞台】嘉賓：葉玉如(香港科技大學校長)題目：科大醫學院政府公布由科大籌辦第三間醫學院，大學的理念是甚麼？沒有辦醫學相關課程經驗的科大，如何克服這挑戰？醫學院預計於2028年收生，收生有何標準？醫學院創院院長又會以甚麼條件選聘？ #要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
歷史博物館遇竊 上衣及帽子展品被盜
尖沙咀歷史博物館發生懷疑盜竊案，職員報案指，發現一件上衣及一頂帽子的展品不見了，警方正調查事件。 康文署回覆傳媒查詢時表示，職員昨日下午發現「香港多面體」展覽系列 ：「萍寄金山—香港與加州華僑生活」展覽內，有一件上衣和一頂帽子的場景道具不見了。職員隨即翻查閉路電視片段，並報警求助。 展廳內沒有文物am730 ・ 1 天前
速龍撞翻巫師 NBA盃首隊出線
【Now Sports】多倫多速龍於NBA盃東岸A組比賽，主場以140:110大勝華盛頓巫師，亦隨著同組的印第安納溜馬作客不敵克里夫蘭騎士下，速龍最終成為首支在小組出線的隊伍。速龍三大主力史葛迪班尼斯（Scottie Barnes）、英格林及R.J.巴歷特都有出色表現，班尼斯攻入23分，而後二者更加各入24分，成為主隊贏波主要骨幹，不單在NBA盃東岸A組3戰全勝下，提早出線，更加近期取得6連勝。今場也是速龍今季得分新高，他們3節後已經領先105:77的比分差距。同組，溜馬作客以109:120不敵騎士，當奴芬米曹今場轟32分，是騎士的贏波功臣，而騎士勝出後，小組暫以2勝1負排第2位，阿特蘭大鷹隊以1勝1負排第3位。now.com 體育 ・ 1 天前
Black Friday黑五優惠2025︱Nothing CMF Headphone Pro 歷史新低，HK$610 免運購亮色簡約耳機出街有型
想要一對個性、有型的大耳機但又預算不高？Nothing 旗下的副牌 CMF 正好有一款在打折的新品適合你！Yahoo Tech HK ・ 18 小時前
許樹昌：冬季流感高峰期將至 籲市民預早接種流感疫苗
【Now新聞台】中大呼吸系統科講座教授許樹昌指，本港夏季流感高峰期已由高位逐漸回落，預計月底至下月初見底，但隨著天氣轉涼，可能短期內出現冬季流感高峰期，呼籲市民預早接種流感疫苗。 中大呼吸系統科講座教授許樹昌︰「到10月中至底已見頂，呼吸道樣本比例達12%後回落，前一個星期呼吸道樣本達7.7%，上星期剛公布是6.2%，趨勢是夏季遲來的流感高峰期回落中。如果天氣凍，可能會比平常6至8星期回落的時間長一點，不足為奇，再加上在冬季1至3月，多數會有一個冬季、另一個高峰期來臨，所以即使回落至底線，可能沒多久冬季流感高峰期又會再來。」#要聞now.com 新聞 ・ 20 小時前
維港渡海泳逾3700人參與 泳總冀可增至1萬人(陳佩彤報道)
【Now新聞台】維港渡海泳主辦方泳總期望未來可容納1萬人參與，如果不夠救生員，會嘗試向內地借用。 做好熱身，把號碼寫上身，加上一點氣勢，就應該準備好下水參加維港渡海泳。上海旅客許先生：「就很開心，反正應該也沒有其他的機會可以在維港游泳。」渡海泳選手陳先生：「相當之驚喜，前幾日很冷，我以為天氣會持續這麼冷，但今天天氣風和日麗。」但似乎不是人人都這樣想。選手：「今日很冷。」文化體育及旅遊局局長羅淑佩在起點灣仔金紫荊廣場公眾碼頭為賽事鳴槍，先出發的是競賽組，要鬥快游約一公里到尖沙咀星光大道，怕比賽有壓力，可以參加優悠組。渡海泳選手Eugene：「最辛苦是最後一段，真的拼命衝最後一段，最後很累但都要捱下去。」深圳旅客劉先生：「本來去年也報名了，去年因為颱風取消了，所以今年覺得一定要彌補這個遺憾，所以專門跑過來。」優悠組年齡層較廣，包括剛好夠12歲年齡下限的他。渡海泳選手Nester：「今日的浪有點大及有很多叔叔在這裡游泳，所以間中會被撞到，要游外面一點。」即使不良於行，都無阻他挑戰自己。渡海泳選手黃先生：「我自己的能力做得到時，我就做完它，到將來做不到的時候回頭想，(若)我做得到但沒有做，我怕now.com 新聞 ・ 1 天前
西環小學被爆竊 男子空手而回被捕
西營盤一間小學本周三被爆竊，經點算後，學校並無財物損失。一名41歲本地男子被捕，警方正調查有否牽涉更多案件。 男子經窗戶爬入學校 警方在本周四接報，指一間位於西營盤的小學窗戶被破壞，校舍懷疑被爆竊。閉路電視顯示一名男子在前一晚，經窗戶爬入學校，之後在校舍內徘徊，企圖盗竊。 警方翻查閉路電視片段，成am730 ・ 1 天前
不斷更新｜基孔肯雅熱疫情總覽
【Now新聞台】基孔肯雅熱疫情從佛山爆發，本港繼多宗輸入個案後，10月下旬出現首宗本地個案。本台整合相關資訊及報道如下：11月23日基孔肯雅熱｜新增兩宗輸入個案 患者住元朗及青衣11月22日基孔肯雅熱｜新增一宗輸入個案 患者曾與另一確診家人到訪深圳11月21日基孔肯雅熱｜本港新增兩宗輸入個案 分別到過中山及深圳11月20日基孔肯雅熱｜新增一宗輸入個案 居青衣男子上月到訪深圳11月18日基孔肯雅熱｜本港新增一宗輸入個案11月14日基孔肯雅熱｜筲箕灣東熹苑錄本地個案 食環署加緊滅蚊11月13日基孔肯雅熱｜本港新增兩宗個案 本地輸入各一11月6日基孔肯雅熱｜青衣本地個案感染源頭與已知個案不同11月5日基孔肯雅熱｜本港新增兩宗輸入個案11月4日新增一宗基孔肯雅熱輸入個案基孔肯雅熱｜當局在青衣患者住處附近滅蚊 盧寵茂指現時傳播風險較低基孔肯雅熱｜當局在青衣患者住處附近滅蚊 專家料續有本地個案較難追蹤源頭11月3日基孔肯雅熱｜曉峰園附近居民希望當局加強滅蚊基孔肯雅熱｜新增本地個案男患者住青衣曉峰園 有長期病患、過去3個月無外遊10月30日基孔肯雅熱｜歐家榮：黃大仙約30人有輕微病徵 留意未來一兩周now.com 新聞 ・ 11 小時前