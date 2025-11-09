全運會開幕式融合傳統文化元素 觀眾感驚喜

【Now新聞台】有現場觀眾指，開幕式表演融合了本地傳統文化元素，大飽眼福。

馬先生：「我覺得表演很精彩，因為第一次來感受這個氣氛，我覺得很榮幸。我見到前面有一些我們傳統粵劇的元素，音樂一播起來，就覺得很震撼。」

董小姐：「在敲鑼打鼓，中國傳統，加上京劇，再加上那些小孩子的表演，我覺得真的特別的好，還有舞龍舞獅，也非常的好，非常喜歡。」

