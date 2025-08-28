全運會首批門票開售 李家超籲市民踴躍購票

臨近七夕，無論是男士們想買份小禮物送給另一半，還是女生們想找藉口稿賞自己，包包和銀包永遠是不會出錯的選擇。大手買名牌手袋之餘，大多數女生都會想擁有幾個平價手袋豐富衣櫃，方便每日搭配不同造型。不要以為便宜就一定低質，其實有不少品牌都提供高性價比的選擇，當中以新加坡牌子CHARLES & KEITH最受小資女歡迎。趁着今次精選了多款$1,000元以下甜美又優雅的包款，為各位姊妹約會時的浪漫造型加分。

Yahoo Style HK ・ 1 天前