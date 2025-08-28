全運會首批門票開售 香港賽區4項賽事可於官網及中旅社購票

【Now新聞台】全運會首階段門票發售，包括香港舉辦的沙灘排球、男子手球等4項賽事，以及廣東賽區13項賽事。市民即日起可於官方網站或指定中旅社購票。

早上十時許，在中旅社灣仔分社有職員協助市民填寫表格，揀選想買的項目及場次。

他就提早1小時到現場購票。

李先生：「我猜都應該多人，所以我都早點來。也很高興的，未真正在內地看過，香港可以舉辦應該支持一下。」

潘先生：「我現場購票都是想買張實體票作紀念，因為畢竟始終第一次看全運會的賽事，買的項目是沙灘排球及男子手球。」

香港賽區首批開售的四項賽事，包括沙灘排球、男子手球，以及馬會冠名的男子22歲以下籃球及七人制欖球，票價介乎50至500元人民幣，折合港幣55至519元。

本台記者亦透過官方售票平台購票，先實名註冊、登記姓名、電話號碼、電子郵箱等。登入後，頁面會顯示首批開放購票的比賽賽程，一個賬戶每張訂單最多只可買6張門票，可選電子票或郵寄實體票。市民在選擇心儀的觀賽日期以及票價之後，會轉至比賽場地座位圖可具體「揀位」。付錢前需要再補充每個持票人的個人信息，入場時候亦要進行實名核對。網站提供支付寶、信用卡等多種電子支付方式。

另外，市民亦可透過微信小程序購票及轉送門票。本台記者嘗試將買到的兩張手球比賽電子票轉送一張給其他人，不過獲贈的一方需要事前亦已於平台，註冊輸入對方手機號，雙方均確認之後，即可完成轉贈。

轉送的規則會因應最初購票方式不同而有差異，各賽區在線上購買的電子票在開賽前24小時內，可以轉送一次，郵寄實體票就不得轉送。而親身到中旅社購買的香港賽區門票，就可攜帶申請書及身份證明文件去辦理轉送。

另外，只有買本港賽事的門票可用身份證，若要買廣東賽區其他比賽門票就要轉用回鄉證。

#要聞