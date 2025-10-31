全運會香港火炬手名單出爐 港乒「一哥」黃鎮廷跑第一棒

舊電單車注入香港靈魂 一群大叔製造鐵騎浪漫
亞青運 港泳隊再添兩金三銀兩銅
【Now新聞台】巴林亞青運，港隊於游泳項目再添兩金三銀兩銅。 女子50米蛙泳，早前已經取得兩金1銀1銅的文薈喬，初賽以破大會紀錄時間晉級，決賽再將紀錄推前0.03秒，游出32秒02，為港隊增添一面金牌，隊友張穎怡則得銀牌。另一面金牌來自男子50米蛙泳，徐奕祺初賽同樣破大會紀錄，決賽游出28秒24奪金。港隊於3日賽事累計奪得11金12銀5銅，合共28面獎牌。游泳獎牌總數僅次於榜首的國家隊，排名第二，當中李芯瑤個人奪得4金3銀，成為大贏家。港隊代表團至今收穫36面獎牌，獎牌榜排第7位。#要聞now.com 新聞 ・ 16 小時前
九龍城命案 房間檢獲懷疑毒品煙彈殼
【Now新聞台】一名男子被發現口鼻流血，昏迷九龍城一間酒店房間，送院後證實不治。 大批探員進入酒店調查，並搜查停在對面的黑色私家車，但無發現任何違禁品，期間一名女子在旁協助提供資料。現場是沙埔道一間酒店，昨晚九時許，一名女子駕車到酒店探訪，揭發其52歲男友人口鼻流血，昏迷房間內。救護員將事主送往廣華醫院後，證實不治，經初步驗屍並無可疑傷痕，其後探員在房間搜獲幾粒懷疑依托咪酯的煙彈殼。至於男死者致命原因，仍有待進行毒理化驗結果，警方暫列作有人昏迷送院後死亡處理。#要聞now.com 新聞 ・ 23 小時前
腦癱嬰案研訊永久擱置 醫衞局去信要求醫委會交代
【Now新聞台】一對內地夫婦2009年來港產子，兒子出生後腦癱及四肢殘障，有關研訊一直未有展開，醫委會近日決定永久擱置，醫衞局去信要求醫委會主席交代。 該對夫婦日前開記者會，表示質疑涉事醫生未有及時跟進及處理，對於研訊永久擱置批評醫委會失職，並不排除提出司法覆核。政府回應時指高度關注事件，醫衞局局長盧寵茂已去信要求醫委會主席，交代處理投訴的調查和紀律研訊機制，並因應有關個案全面審視機制，並提出完善機制的建議，以符合社會及市民對醫護專業水平和操守的期望。局方又向涉案病人及其父母表達慰問，並會跟進涉事病人的醫療以及福利需要。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
油麻地搭棚工墮斃僱主罰9萬分90期還 律政司申刑罰覆核 官押後再訊待被告提供收入證明
2022 年 5 月，一名搭棚工在油麻地吳松街舊樓的 6 樓外牆搭棚時，安全繩斷裂墮下身亡。涉事僱主被勞工處票控「沒有採取足夠的步驟防止任何人墮下」等 3 罪，經審訊後被裁定罪成，罰款 9 萬元，分 90 期繳交。律政司申請刑罰覆核（法律 101 文章），指刑罰欠阻嚇力、繳款期限過長。法庭線 ・ 11 小時前
楊冪出席活動零死角絕美狀態驚艷全場！起底「少女冪」螞蟻腰＋筷子腿十年不變的魔鬼自律法
極致的「份量控制」與「低GI」原則「螞蟻腰」、「筷子腿」一直是楊冪的標誌，這背後是她對飲食極其嚴格的把控。她曾公開表示自己對體重數字非常敏感，並奉行「吃到胖是自己對自己不負責」的原則。她的飲食哲學核心在於極致的「份量控制」與「低GI飲食」：少量多餐/七八分飽：...styletc ・ 1 天前
埃及大埃及博物館周六開幕 耗資 10 億美元歷時近 20 年 全球最大單一文明考古館︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】埃及歷時近 20 年興建、耗資 10 億美元（約 78 億港元）的「大埃及博物館」（Grand Egyptian Museum）將於本週六（11 月 1 日）在開羅正式開幕。這座博物館被譽為全球規模最大的單一文明考古設施，毗鄰著名的吉薩金字塔群。Yahoo新聞 ・ 8 小時前
胡歌自爆無法走出母親陰霾 遠赴西藏緬懷
【on.cc東網專訊】內地演員胡歌，憑劇集《琅琊榜》、《繁花》等圈粉無數，加上樂善好施的親民性格，人氣高踞不下。而日前出席活動的他，更罕有提起2019年，因乳腺癌離世的母親，直言自己至今仍難忘母親之餘，更因朋友的一場夢境，遠赴西藏緬懷母親。東方日報 OrientalDaily ・ 18 小時前
中國花樣滑冰組合賽場展示「 DF-61 」導彈毛公仔 原型可搭載核彈頭 國際滑聯調查︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】中國盃花樣滑冰大獎賽冰舞賽 10 月 25 日於重慶舉行，賽後中國組合任俊霏、邢珈寧在等分區短暫拿起觀眾拋入場內、標有「 DF-61 」字樣的導彈造型毛絨公仔，並做出模擬飛行動作；畫面曝光後在網上引起爭議。國際滑冰聯盟（ ISU ）在 10 月 26 日表示對事件感到遺憾，並已展開調查。Yahoo新聞 ・ 1 天前
柏基達不配合調查遭委員會警告
【Now Sports】柏基達早前被調查蓄意領牌時，未有全面履行配合調查的義務，獨立調查委員會周五對其作出譴責和警告。韋斯咸中場柏基達（Lucas Paqueta）被英格蘭足總指控於4場比賽中蓄意攞牌，事件困擾兩年後，獨立調查委員會早前終判其無罪，但委員會亦指出，他在調查期間並未完全履行回答問題和向英足總提供資訊的義務，周五向其作出譴責和警告。不過，獨立調查委員會也表示，柏基達已於2023年12月15日提交了證人供詞，對英足總提出的問題作出了回應，實際上已配合了調查，只是其後再作進一步調查時，他未有完全配合。委員會考慮到柏基達的清白紀律記錄，以及其已就此案承擔了巨額訴訟費，而且此案給他帶來的精神壓力，加上調查亦導致他轉投曼城的計劃告吹，處分應以從輕發落作為原則，因此對他的懲罰，已由初步的罰款改為訓誡。now.com 體育 ・ 3 小時前
全球電動車霸主跌落神壇？比亞迪海外大紅 中國本土卻面臨現實考驗
過去五年快速崛起的中國電動車大廠比亞迪 (01211-HK)，靠著政府支持、激進價格策略與積極海外擴張，在 2024 年一度超越特斯拉 (TSLA-US)，成為全球純電車銷量第一。然而，面對中國政府加強監管內部價格戰與本土競爭加鉅亨網 ・ 6 小時前
特朗普出訪收多國贈禮 南韓金冠成焦點 一文回顧近年贈禮 收波音 747 客機引極大爭議︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國總統特朗普在亞洲展開新一輪外訪行程期間，獲多國領袖贈送多份禮物，其中南韓總統李在明贈送的金冠最受關注，掀起兩國民眾熱議。特朗普此行收到的禮物，包括金冠、高爾夫球具及噴射機模型等，反映各國領袖在外交禮儀上費盡心思，希望藉此加強與美國的關係。Yahoo新聞 ・ 14 小時前
英超 ｜「手榴彈」直接威脅 曼聯球員掟最遠 邊個掟最準？
俗稱「手榴彈」的界外球戰術，今季在英超使用量急增，單在第九週賽事中便出現兩個由「手榴彈」製造的入球，令本季累積至八球。觸發這一戰術復興的，不只是懷舊風，而是實際效果，就連英超官方亦深入分析這項變化。Yahoo 體育 ・ 5 小時前
弓頭鯨可活逾 200 年 研究指細胞修復力遠勝人類 或啟發人類延壽新方向︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】弓頭鯨是地球上壽命最長的哺乳類動物，可活逾 200 年。科學家近日揭示，牠們長壽的秘密或與一種極高效的 DNA 修復機制有關，冷水環境亦可能在當中發揮作用。研究人員現正嘗試了解這一生物機制能否應用於人類，以期延緩衰老，並在外科手術及器官移植時保護組織。Yahoo 健康 ・ 1 天前
基孔肯雅熱｜食環署：在確診24小時內到患者住所滅蚊 全運會比賽場地一帶加強滅蚊
早前，本港錄得首宗基孔肯雅熱本地個案。食環署高級總監孔世傑今日（30日）出席商業電台節目時表示，食環署會在患者確診後24小時內，在患者住所或傳染期內到過地方的250米半徑範圍內，進行病媒調查及滅蚊，施放滅蟲劑，加強巡查、清除積水。 孔世傑在節目中提及，截至周一（27日），在64個監察地區，現時58個監am730 ・ 1 天前
記者直擊｜萬聖節前夕 蘭桂坊人流增多 警方設置鐵馬
【Now新聞台】今晚是萬聖節前夕，本台記者梁潔瀅晚上約7時5分在蘭桂坊報道，蘭桂坊越來越多人，不少市民悉心打扮，警方設置鐵馬控制人流，不時有廣播呼籲市民不要停留。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 11 小時前
【香港盛事】第十五屆全運會火炬傳遞11月2日舉行 周日四地同步早上9時30分開始
第十五屆全國運動會將於11月9日正式開幕。而火炬傳遞將於11月2日（星期日）在香港、澳門、廣州和深圳四地同步舉行。每地各派出50名火炬手，共200名；四城傳遞結束後，代表團將把火種送回廣州，並於當日下...運動筆記 ・ 1 天前
米蘭直擊｜港廚出戰世界廚藝大賽成世一 以印尼菜配港式燒鴨奪冠 （有片）
為香港爭光不一定要是運動比賽或學術比賽！香港米芝蓮一星餐廳Belon大廚Ardy Ferguson在去年參加了，由意大利知名礦泉水品牌S.Pellegrino舉辦的青年廚師學院大賽，比賽在全球招募優秀的年青廚師，在經歷近一年，過五關斬六將後，成功成為首個香港廚師代表亞洲區，在10月28至29日以最後15強身份，殺入總決賽，並成功成為「世一」 ！今次Yahoo Food特意飛到決賽場地米蘭，全程直擊Chef Ardy參賽過程，看看這位30歲的年輕廚師是如何迎難而上！Yahoo Food ・ 23 小時前
Elon Musk 旗下 AI 公司 xAI 在 Palo Alto 租用空間，擴大業務版圖
Elon Musk 旗下公司的影響力在帕洛阿爾托不斷擴大，這對於這位 CEO 在該地區的計劃來說，無疑是一個正 […]TechRitual ・ 7 小時前
立法會選舉｜李慧琼李超宇報名參選 九龍中選區六人爭兩席(何嘉駿報道)
【Now新聞台】立法會選舉提名期繼續，陸續有人報名參加地區直選，其中九龍中選區累計已有6人報名，暫時是最多參選人的一區。提名期展開近一星期，繼續有人報名加入選戰。上屆「票后」、身兼全國人大常委的民建聯四屆議員李慧琼在九龍中選區爭取連任。立法會九龍中選區參選人李慧琼：「絕對是沒有絕對勝算的隊伍，所以我在此再次呼籲大家，如果有人說某隊勝算已經很高，千萬不要相信。當然我們會繼續反映市民意見，將特區政府政策更好落地，不斷優化。」她的對手之一是經民聯九龍城區議員李超宇，連同之前已經報名的楊永杰、丘燿誠、楊諾軒及譚莉儀，這區的報名人數累計增至6人，成為地區直選的10區入面最多人參選的一區。立法會九龍中選區參選人李超宇：「參選立法會是一個非常重大決定，但亦是我一直以來從政的目標。到今天，我有信心我可以承擔起作為立法會議員的神聖使命，合理地運用公權力，貢獻我們的香港，服務我們的市民。」新界北選區方面，同樣有多兩人報名參選包括希望接替劉國勳的民建聯北區區議員姚銘，跟籃球巨星姚明一樣努力「入樽」。另一位北區區議員、全國政協常委譚錦球的兒子譚鎮國就代表新社聯上陣，聯同早前報名的工聯會曾勁聰及沈豪傑，這區累計now.com 新聞 ・ 1 天前
研究：孕期感染新冠病毒 子女患自閉症風險或增逾一倍︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國麻省總醫院（Massachusetts General Hospital）一項最新研究顯示，孕婦在懷孕期間感染新冠病毒，其子女被診斷患有自閉症或其他神經發展障礙的風險較高。Yahoo 健康 ・ 8 小時前