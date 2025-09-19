全運會香港賽區第二批次賽事門票周六起發售

【Now新聞台】全運會香港賽區第二批次賽事門票明日上午10時起在線上線下同步發售。

今次出售的門票涉及香港賽區四個競賽項目，高爾夫球、場地自行車、三項鐵人和劍擊。當中劍擊的預賽、半決賽及決賽每場門票最便宜110港元就有交易，熱門項目每張訂單最多可以買同一場次三張門票。

公眾可以通過官方線上票務平台或微信小程序實名註冊登記開戶之後購買電子門票，如想買實體票，就要到中國旅行社11間指定銷售點，同樣採取實名制，購票時要出示相關證件副本。

#要聞