全運會香港賽區籃球決賽 最貴500元門票售罄

【on.cc東網專訊】第十五屆全運會門票昨日（28日）起於線上及線下同步發售，首批門票共香港賽區4項賽事，涵蓋沙灘排球、男子手球、籃球及七人制橄欖球。其中，於紅磡香港體育館舉行的籃球賽事（男子22歲以下組別），決賽最貴的500元門票已售罄，部分場次200元門票亦告售完。其餘香港賽區項目門票目前仍有供應。

至於廣東賽區方面，現代5項門票已全數售罄，男子16歲以下組別足球、男子水球及自由式小輪車的部分門票亦已售完。市民如欲購買，可於官方票務網站查閱賽事場地及日期等資料，大部分場次提供座位表，可自由選位，並選擇電子票或實體票。購票採實名制，付款前須輸入觀賽人的身份證明文件號碼。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】