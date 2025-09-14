全運會香港賽區義工誓師儀式 羅淑佩冀義工展現香港好客之道(何泳薇報道)

【Now新聞台】第十五屆全國運動會香港賽區義工舉行誓師典禮。文化體育及旅遊局局長羅淑佩致辭時指，期望義工展現香港好客之道。

運動員接待服務、觀眾服務支援，以至頒獎及禮賓服務等都有義工的參與。距離全運會不足兩個月，大會為超過1.6萬名義工舉行誓師典禮。

前劍擊運動員江旻憓及前籃球運動員梁國成作為義工大使帶領宣誓。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩主持授旗儀式，又期望義工可以讓人感受到香港好客的一面。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩：「透過你們每一位的參與，將會令我們全運會、十五運會及殘特奧會更加精彩。你們的使命不單止是為賽事提供支持，更加重要的是用你們的笑容、細心、專業，去展示我們香港最美好的一面。」

廣告 廣告

兩名將會參加全運會的現役港隊運動員亦為義工打氣，又稱很期待可以在熟悉的地方比賽。

港隊乒乓球運動員杜凱琹：「用最熱情，最溫暖的笑容，去感染我們全國各地每一位運動員及來觀賽的觀眾。」

港隊劍擊運動員蔡俊彥：「我希望大家開心、輕鬆便可以了。香港的支持者終於不用調整時差看我比賽，他們都可以不用常叫我的名字，都可以叫對手的名字，干擾他們。」

這次馬會義工隊亦派出近100名成員擔任團體義工。賽馬會公司事務執行總監譚志源指，今次馬會撥款逾5億元支持香港及廣東區賽事，期望運動會圓滿成功。

大會誓師典禮大堂擺放裝置印上香港賽區全體義工名字，義工可以與自己的名字「打卡」。

#要聞