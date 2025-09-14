全運會統籌辦昨舉行十五運會和殘特奧會香港賽區義工誓師典禮

全運會統籌辦昨舉行十五運會和殘特奧會香港賽區義工誓師典禮，超過1.6萬名義工正式獲委任為今屆全運會義工，1,000名為15至17歲的青年，成人義工來自不同年齡層和背景，最年長的一人已年過80歲。他們提供包括抵離及酒店接待、觀眾服務、嘉賓接待、反興奮劑支援及頒獎儀式支援等。

文體旅局長羅淑佩、文體旅局常秘長沈鳳君、全運會香港賽區統籌辦公室主任楊德強、馬會公司事務執行總監譚志源等出席誓師典禮。將參加全運會的現役港隊運動員昨亦到場為義工打氣，現時世界排名第一的港隊花劍代表蔡俊彥表示，港隊將有主場之利，亦沒有時差限制，預料家人、朋友及觀眾可親身支持，希望以好成績報答他們。

廣告 廣告

十五運會香港賽區首批次4個競賽項目：沙灘排球、手球(男子)、籃球(男子22歲以下組)和七人制橄欖球項目的門票已在上月底開始發售，本月下旬將推出第二批次其餘4個十五運會競賽項目：場地自行車、高爾夫球、鐵人三項和擊劍的門票。



原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/全運會香港賽區義工誓師-1.6萬義工獲委任-最年長80歲/599051?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral