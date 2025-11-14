全運會高爾夫球次日 男團港隊升上並列第二 許龍一躍居第5(吳紀恩報道)

【Now新聞台】全運會高爾夫球，港隊的許龍一在個人賽兩回合後進佔第5位，追至落後榜首3桿，男團方面，亦升上並列第二位。

許龍一次回合由後九洞打起，這位杭州亞運金牌得主首回合個人賽並列第6，這個第16洞推桿打失，要補多下才行，造出標準4桿，全日有3個洞超了一桿，包括這個17洞要用到第5桿先完成，他表現起伏大，打過低兩桿「老鷹」帶來驚喜，連同這個7號洞，6次捉到低一桿「小鳥」，合計低5桿65，比起早一日進步很大，總成績低6桿升上第5。

廣告 廣告

浙江匡洋沒有早一日表現突出打出低1桿的69，榜首繼續保持兩桿優勢，並列第2位有3人。

男團方面，4名港隊成員，黑純一低6桿64成績最好，沈弘毅以低兩桿68完成，港隊完成頭兩日後與上海隊一樣低16桿，並列第二位，與榜首陝西只差兩桿。

女子隊方面，團體賽首回合低5桿並列第5，韓紫琳早上八時第一組出發，這日三名女將都以標準桿72完成，她之外還有陳芷澄，港隊女團兩回合後低4桿排第7，廣東低14桿力壓上海，以兩桿獨佔榜首。

隊員之一張維維在個人賽繼續位列第一，這日低5桿67，總成績低11桿，領先天津殷若寧兩桿。

#要聞