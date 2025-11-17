全運會｜何甄陶等運動員奪金令人鼓舞 港隊代表團主席：大灣區具備申辦奧運條件 須國家評估時機｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】港隊在本屆全運會成績理想，至今已經取得 7 面金牌。特區政府代表團執行委員會主席鄭景亮今早在電台節目表示，港隊的超乎預期成績反映政府加大投入體育發展，以及體育學院提升培訓水平的成效。對於國際奧委會終身名譽主席巴赫認為大灣區具備申辦奧運的一切條件，鄭景亮指文體旅局已經表示目前應該先做好全運會，是否申請奧運應交由國家體育總局考慮。浸大運動及健康科學系教授劉永松就在同一節目表示，大灣區共同申辦奧運要解決旅客流動，以及兩地法制差異等問題，需要磨合；他並指即使符合申辦條件，亦要先釐清國家再申辦第二次奧運的目的和需要。

何甄陶、何詩蓓游泳奪金 麥世霆摘銅

鄭景亮在港台節目《千禧年代》表示，何詩蓓和何甄陶在游泳項目分別獲得兩金和一金，麥世霆亦在 200 米蛙泳項目取得銅牌，相當令人鼓舞；至於部份項目如手球雖然未能取得獎牌，但成功引起觀眾和政府的關注，將運動員的精神面貌和奮鬥精神向外傳達，效果同樣正面。鄭又提到在舉辦全運會期間，義工的參與亦有不少助益，希望可以繼續維持，這有助於日後再承辦大型體育賽事。

對於大灣區申辦奧運，鄭景亮指就他個人而言相當同意巴赫的看法，大灣區確實具備申辦奧運的一切條件，而廣州之前已經有舉辦亞運的經驗，相信加上香港和大灣區其他城市，在設施和人力方面都不需要擔心，餘下的就是要看申辦時機，以及交由國家評估是否合適再一次申辦奧運。

學者：本港體育發展進入多元年代

劉永松就在同一節目表示，今次港隊在全運會的發揮，已經顯示本港的體育發展已經進入多元年代，不只是運動員明星才能夠跑出，政府和體院可以再思考如何將全運會的成果進一步發揮，讓本港的體育產業可以進一步提升。劉又以手球隊參賽作例，指運動產業需要運動員的故事，今次手球隊獲傳媒廣泛報道他們出戰和準備的狀況，讓大眾看到隊員的犧牲精神；只要寫好運動員故事，商戶亦會願意投資，幫助運動員曝光。

申辦奧運前須思考是否符國家策略

就申辦奧運方面，劉永松指香港和大灣區的硬件已經算頂尖，但仍然需要做好協調。劉表示，一旦舉行奧運，每日的人員流動可高達數十萬人，整個賽期則高達幾百萬人，需要事先做好準備。另外，內地的大陸法和香港的普通法亦可能在行政上帶來難題，法規需要做好涵接。不過劉永松認為，首要思考的是再申辦奧運是否符合國家策略，有甚麼原因令國家需要在北京奧運後再申辦。