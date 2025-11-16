全運會｜張家朗季軍戰刺走對手 斬獲男子花劍個人銅牌｜Yahoo

Yahoo新聞

【19：22更新】全運會周日焦點賽事，兩屆奧運金牌張家朗 4 強失利，轉戰季軍賽刺走曾昭然，最終為港隊增添一面銅牌。

男子花劍隊被視為今屆全運會金牌希望，兩屆奧運金牌張家朗及應屆世界劍擊錦標賽冠軍蔡俊彥，周日與隊友梁千雨出戰個人賽。梁千雨在 32 強止步，蔡俊彥則在 8 強以 9:15 輸給福建許杰，只餘下張家朗一人撐到尾。

季軍戰，張家朗面對曾昭然，開局已將比數拉開至 5：1，其後再拉開至 10：2，成功於首局以15：2擊敗對手奪得銅牌。

【Yahoo 新聞報道】2025全運會劍擊項目今日（16日）上演男子花劍個人賽，焦點落在香港「劍神」張家朗及世界排名第一的蔡俊彥身上。張家朗在4強賽中，於一度領先4分的大好形勢下，遭福建劍手許杰逆轉，最終以9:15告負，無緣決賽，將轉戰銅牌賽力爭獎牌。

而另一港將蔡俊彥則在8強戰中，同樣不敵許杰，意味著備受期待的「港隊內訌」戲碼落空。

張家朗與許杰的 4 強賽事，張開局後一度憑藉4個「單燈」的凌厲攻勢，將比分拉開至9:5，形勢大好。

但許杰在第一節末段連追兩分至7:9。進入第二節後，許杰不僅追平比分，更一口氣反超至11:9。

陷入劣勢的張家朗雖曾兩度換劍，試圖調整節奏並打亂對手部署，但未能扭轉局面。許杰最終以15:9勝出，張家朗轉戰爭奪銅牌。

至於蔡俊彥，8強開局即以0:3落後許杰，雖一度追平，但後勁不繼，最終以9:15告負，8強止步。

劍搴賽事賽果

劍擊 男子花劍個人賽 張家朗 銅牌

劍擊 男子花劍個人賽 蔡俊彥 8強出局

劍擊 男子花劍個人賽 梁千雨 32強出局

劍擊 女子佩劍個人賽 薛雅齊 32強出局

劍擊 女子佩劍個人賽 朱詠翹 16強出局

劍擊 女子佩劍個人賽 梁洛文 16強出局

