全運會｜欖球場地受限難發展 校園計劃「揀蟀」 港隊代表姚錦成：避免流失人才｜Yahoo

姚錦成在啟動禮後與學生到學校操場進行欖球訓練，帶領他們做基本欖球傳球動作。（恒基提供相片）

【Yahoo新聞】由粵港澳合辦的全運會 11 月揭幕，備受矚目的七人欖球賽將由香港承辦全部項目。香港國際七人欖球賽一直是年度盛事，但相比傳統主流運動，欖球礙於場地限制，要在本地校園內發展並不容易。恒基地產與青途合作推出「Henderson Sports」校園體育計劃，讓更多學生接觸欖球等新興運動，同時發掘具潛質的學生。

「Henderson Sports」校園體育計劃今年於全港 30 間中小學推行，課程涵蓋七個運動項目，約 600 名學生參與。計劃今日在其中一間參與欖球課程的世界龍岡學校劉皇發中學，舉辦啟動禮。曾奪兩屆亞運金牌的七人制橄欖球代表姚錦成獲邀到場，親身帶領學生接觸欖球。姚錦成致辭時提及曾嘗試多項運動，最後發現最鐘情於欖球，由此鼓勵學生多嘗試不同運動項目：「一定要多嘗試接觸不同的運動，之後突然之間就會找到自己喜歡的運動。所以讀書也是一樣...試完之後你會找到自己喜歡的東西，就會向著它不斷進發。」

「Henderson Sports」校園體育計劃今日於世界龍岡學校劉皇發中學舉行啟動禮，。（恒基提供相片）

欖球相對其他主流的傳統運動，較少被涵蓋在本地學校的體育課程內。姚錦成指，欖球訓練需要一定的場地規模與人數，在本地學校普及有難度，國際學校則有更多場地支援學生發展欖球。因此本地欖球運動中冒出的新人中，亦較少看到土生土長的華人面孔，望透過相關計劃帶欖球走入校園：「（計劃）給了很好的基礎，讓我去找些人才出來，然後選特別的地方訓練，起碼不要先流失了人才。」

姚錦成表續指，中學生已發展足夠的身體素質，很多學生亦有接觸過其他運動，相信他們不難適應欖球，教練亦會根據每一位學生的特質，引導他們去合適的位置發揮潛能，球隊不同角色亦需要適合的人才互相配合：「欖球其實是無分身形、什麼狀態。其實無論是高矮肥瘦也好，我們都有不同的位置適合給他。」除了安排教練到學校教授欖球外，姚錦成亦會至少在其中一節課程，親身觀察與接觸學生，選取菁英做延續訓練。

計劃於全港 30 間中小學舉行，共約 600 名學生參與，而世界龍岡學校劉皇發中學為其中一間參與計劃欖球課程的中學。（恆基提供相片）

世界龍岡學校劉皇發中學現時亦未有欖球校隊。該校體育科主任黃俊賢表示，今次參與上述體育計劃的欖球課程，反應十分熱烈，短時間內有約 150 名學生表示有興趣，期望透過計劃，讓學生接觸著名的運動員以及專業教練的訓練，亦了解不同運動的玩法。

恒基地產第二年與青途發展社區發展協會合作舉辦「Henderson Sports」校園體育計劃，課程涵蓋七人制橄欖球、擊劍、沙灘排球、手球，以及 — 匹克球、棍網球、地板冰壺三種新興運動。企業傳訊部副總經理林惠芳指，本港學校受限於資源與校舍，只能教導一些最基本的運動，計劃初衷為發掘有潛質的學生，專門尋找在學校較難接觸的運動供學生嘗試，利用四節課程有效訓練學生，發揮他們的潛質。