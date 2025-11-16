全運會｜男子花劍蔡俊彥 8 強止步 張家朗 4 強遭逆轉負許杰轉戰銅牌賽｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】2025全運會劍擊項目今日（16日）上演男子花劍個人賽，焦點落在香港「劍神」張家朗及世界排名第一的蔡俊彥身上。張家朗在4強賽中，於一度領先4分的大好形勢下，遭福建劍手許杰逆轉，最終以9:15告負，無緣決賽，將轉戰銅牌賽力爭獎牌。

而另一港將蔡俊彥則在8強戰中，同樣不敵許杰，意味著備受期待的「港隊內訌」戲碼落空。

張家朗與許杰的 4 強賽事，張開局後一度憑藉4個「單燈」的凌厲攻勢，將比分拉開至9:5，形勢大好。

廣告 廣告

但許杰在第一節末段連追兩分至7:9。進入第二節後，許杰不僅追平比分，更一口氣反超至11:9。

陷入劣勢的張家朗雖曾兩度換劍，試圖調整節奏並打亂對手部署，但未能扭轉局面。許杰最終以15:9勝出，張家朗轉戰爭奪銅牌。

至於蔡俊彥，8強開局即以0:3落後許杰，雖一度追平，但後勁不繼，最終以9:15告負，8強止步。