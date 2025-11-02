全運會｜香港站火炬由維港傳到啟德體育園 乒乓球黃鎮廷、劍擊佘繕妡包辦頭尾｜Yahoo

【Yahoo新聞報道】第十五屆全國運動會 11 月 9 日正式開幕，火炬傳遞儀式今（2 日）在香港、澳門、廣州、深圳4個城市舉行，其中香港站共有 50 棒。起跑儀式早上 9 時半在政府總部舉行，由署理行政長官陳國基、文化體育及旅遊局局長羅淑佩等主禮。

陳國基致辭時說，很高興見證這個屬於粵港澳三地的歷史時刻，火炬傳遞三地同日啟動，不單是一項創舉，更充分展現粵港澳大灣區的獨特優勢，三地同心協力，融合發展，而香港火炬傳遞的路線就好似一次城市巡遊，由維港到啟德體育園，火炬所到之處都會向全世界展示香港作為國際都會及盛事之都的非凡魅力。

廣告 廣告

全運會｜香港站火炬由維港傳到啟德體育園 乒乓球黃鎮廷、劍擊佘繕妡包辦頭尾

羅淑佩之後點燃火種盤，並由陳國基點燃火炬，他之後將火炬交予第一棒的火炬手港隊男子乒乓代表黃鎮廷，陳國基並宣布火炬傳遞開始。

火炬傳遞途經中西區海濱長廊、灣仔臨時海濱花園、金紫荊廣場，乘渡輪橫渡維多利亞港，再經尖沙咀天星碼頭巴士總站、梳士巴利道，轉乘開篷巴士至啟德體育園巴士站。

火炬傳遞儀式今次共有 200 棒火炬傳遞，每個城市各 50 棒。其中在香港站，42 名火炬手由香港不同機構提名及經過甄選，約一半為體育界代表，另有 8 人由十五運會組織委員會提供。

港隊代表包括游泳運動員歐鎧淳、田徑運動員廖曉朗等，女子劍擊運動員佘繕妡則跑最後一棒。

火炬手港隊男子乒乓代表黃鎮廷（右）

李家誠任火炬手：期望全城一同投入全運會的運動熱潮

政商界方面，馬會主席廖長江、信和集團主席黃永光、恒地主席兼董事總經理李家誠、新地執行董事郭基煇、港鐵行政總裁金澤培等，亦將出任火炬手。

其中李家誠在中環海傍傳遞火炬，獲逾百名同事到場支持，沿途亦有不少市民打氣。李家誠表示：「我非常榮幸能與來自香港、澳門、廣州及深圳的 199 位火炬手一同參與第十五屆全國運動會的火炬傳遞，象徵大灣區跨地區的融合和協作，期望全城一同投入全運會的運動熱潮。」

李家誠任火炬手：期望全城一同投入全運會的運動熱潮

最後，火炬傳遞經啟德青年運動場、啟德體育大道跑進啟德體育園中央廣場，由佘繕妡點燃火盆，以及進行收火儀式。