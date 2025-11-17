全運會｜何詩蓓50米蛙泳及50米自由泳俱獲銅牌

【Now新聞台】全運會游泳最後一日賽事，何詩蓓再獲兩面銅牌，個人今屆四個項目獲得兩金兩銅。

何詩蓓先出戰50米蛙泳決賽，在第三線出擊反應時間0.68秒，賽前說過於非主項的項目不會以獎牌為目標，只想挑戰自己，仍然游出30秒71，奪得1面銅牌，落後冠軍上海的唐錢婷以及亞軍山西的楊暢不足1秒；同組的隊友文薈喬排第六。

何詩蓓其後再出戰緊接的50米自由泳決賽，游第五線，她曾表示短途賽事難留力，不過今場沒太受疲態影響，以24秒84完成，與浙江的呂越共同奪得季軍，金牌和銀牌分別屬於浙江的吳卿風和江西的程玉潔；何詩蓓將會再次獲得賽馬會優秀運動員獎勵計劃30萬港元獎金。

