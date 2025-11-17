全運會｜何詩蓓50米蛙泳及50米自由泳摘銅(郭寶鴻報道)

【Now新聞台】全運會游泳最後一日賽事，何詩蓓再獲兩面銅牌，個人今屆四個項目，獲得兩金兩銅。

主項100和200米自由泳已經收穫金牌，游泳壓軸一日何詩蓓來個一晚雙賽，先來出戰50米蛙泳決賽，在第三線出擊，反應時間0.68秒，守在第三位。

賽前說過於非主項的項目不會以獎牌為目標，只想挑戰自己，何詩蓓仍然游出30秒71，奪得1面銅牌，落後冠軍上海的唐錢婷以及亞軍山西的楊暢不足1秒，隊友文薈喬排第六。

休息了約5分鐘回氣，何詩蓓再出戰緊接的50米自由泳決賽，游第五線。這個港隊女飛魚曾表示短途賽事難留力，不過今場看來無甚影響，以24秒84完成，與浙江的呂越共同得季軍；金牌和銀牌分別屬於浙江的吳卿風和江西的程玉潔。

何詩蓓今屆參加的所有賽事都能奪得獎牌，她說要多得和教練團之間的緊密合作。

女子50米蛙泳及50米自由泳銅牌得主何詩蓓：「我認為最大的挑戰是如何游完一項之後很快重整，心態上告訴自己現在從頭來過，所以真的很講究兩項中間的轉換，及我有很多教練一同幫忙，我們事前有計劃究竟游完50米蛙泳後要做些甚麼、去哪裡、誰拿水給我誰拿毛巾給我，我們有個很仔細的計劃，多得大家的合作才能這麼暢順。」

何詩蓓將會獲得賽馬會優秀運動員獎勵計劃30萬港元獎金，今屆總計得到180萬港元獎金。

