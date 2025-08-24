全運會｜保齡球群眾賽事結束 港隊男女子團體分列第5與第9名

全運會群眾比賽保齡球項目決賽3日賽事結束。綜合3日賽事，男子團體冠軍由廣西奪得，以3分之差壓過獲亞軍的湖北，至於四川獲季軍，港隊名列第5；女子團體金牌由江蘇取得，安徽及湖北分別獲得銀牌及銅牌，港隊排第9。 至於今日舉行的五人隊際賽，男子組前三名排名依次為湖北，四川及廣東，港隊排在第7，女子組的前三名依次為江蘇，湖北及廣西，港隊排第8。 本港男子代表隊成員謝樂生表示，視首日個人賽為汲取經驗，認為自己在今日隊際賽時的表現發揮得較好，他說雖然未能踏上頒獎台，但成績較預期理想，他感謝家人及朋友支持，形容現場氣氛熱烈，期望保齡球項目再獲納入全運會項目。 本港女子代表隊成員李詠茵表示，三日比賽期間有發揮得較好，亦有失誤之處，她會繼續努力訓練，希望再有機會參與保齡球賽事，與其他地方球手交流競技。