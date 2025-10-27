全運會｜入境處為參賽運動員提供專屬通道

【Now新聞台】全運會舉行期間，入境處為參賽運動員提供專屬通道。

16條專屬自助通道已設置於四個指定口岸，包括機場、高鐵西九龍站、港珠澳大橋及深圳灣口岸。已登記的運動員和相關人員毋須使用任何實體證明文件，全程刷臉過關，只需7秒，是香港首次讓訪客全程以容貌識別技術辦理出入境手續，估計有五千名人員可以使用。

入境處處長郭俊峯：「為配合全國矚目的體育盛事，入境處全力支持全國運動會香港賽區統籌辦公室，積極投入籌備工作，務求令賽事在安全、有序、順暢的環境下進行。」

