全運會｜公路單車港隊男子組取得第4及第6 女子組梁穎儀得第8(郭寶鴻報道)
【Now新聞台】全運會公路單車個人計時賽，男子組港隊的伍柏亨及劉允祐分別第4及第6名完成，梁穎儀在女子組得第8。
男子組28人角逐，港隊兩名代表出戰，車手每隔1分鐘逐個出發，最後10個人隔兩分鐘。劉允祐排第7個開始，早前6月香港公路錦標賽突圍封王的伍柏亨在第20位。
車手先踩到情侶中路與吉大路口折返，之後沿住情侶北路到雲港路口掉頭，起點終點也在珠海博物館，全程38.7公里。賽事進行期間，不時下起微雨，場濕地滑下，有不少車手入彎時也跌倒受傷。當中這個90度彎位，幾名車手都失控跣低，部分無大礙繼續，最後兩人未能夠完成。
杭州亞運銅牌得主劉允祐以47分1秒03，第6名完成，5名車手47分鐘內踩完，伍柏亨是其中之一，46分43秒98返終點，僅僅慢第三名山東的曹厚旺8秒左右，與獎牌擦身而過，山東苗城碩及天津薛銘得冠亞軍。
單車港隊代表劉允祐：「因為始終心理上曾經翻車，之後過彎也很小心，甚至比較慢，可能心理上寧願安全一點也不冒險。」
單車港隊代表伍柏亨：「每人全運會也是為了奪取獎牌，大家也是看著獎牌而踩，把自己所有東西奉獻速度出來，所以也可惜的。」
女子組李思穎最後不在名單，港隊只有梁穎儀參賽，第一個出發，27人踩30.1公里，第二個折返點改為在半島一路天海路口。
雅加達亞運銅牌、杭州亞運得第4，梁穎儀這次踩出40分32秒22，得第8名。
單車港隊代表梁穎儀：「我喜歡踩個人計時，但這條路線對我而言有少少困難，因為全部平路，我體重上比較輕，如果有斜路會更適合我，但整體上，我滿意自己今次的表現。」
海南的張好奪金，力壓江蘇魏蘇婉及河南陳思。
珠海一連三日的單車之後會上演公路賽，當中男子組是今屆全運會唯一橫跨粵港澳三地的比賽項目。
