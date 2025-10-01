全運會｜公路單車賽跨境舉行 警方滾動式封閉北大嶼山公路(甄煒培報道)

【Now新聞台】全運會將於11月9日開幕，香港賽區承辦的馬拉松及公路單車賽會跨境進行。警方表示，希望盡量縮短封關及封路的時間，其中公路單車賽會實施滾動式封閉北大嶼山公路。

全運會還有一個多月就開幕，香港承辦兩項跨境馬拉松及公路單車賽事，分別在深圳灣大橋及北大嶼山公路舉行。

警方表示，需要在封關及封路後3至4小時內完成賽道設置、放置補給站等，準備工作是今次全運會的一大挑戰，希望盡量縮短封關及封路的時間。

東九龍總區行動部高級警司蕭亦騏：「(公路單車)比賽初段在北大嶼山公路、迪士尼一段路段會維持正常行車，當賽事車組即將進入北大嶼山公路時，我們護送組會進行滾動式封鎖，封閉北大嶼山公路之後清空賽道，令車隊能夠進行賽事。當車隊一直運行經過某些路段之後，我們會在後方合適的時間隨即開放相關路段。」

啟德體育園是今次全運會其中一個主要比賽場地，警察搜查隊、警犬隊等會為場地進行保安工作及危險品搜查。體育園早前曾發生虛報炸彈事件，為了加強場地安保，警方已進行跨部門演習及桌上演練，加強處理突發事故的應變能力。

東九龍總區行動部高級警司蕭亦騏：「我們在啟德體育園及單車館進行了大型的跨部門演習，每次都邀請約10個政府部門及機構、過百名參加者，模擬在場館可能出現的恐襲及重大事故。」

警方亦會派出600多部無人機，會在全運會期間出動，服務不同區域，會就場館需要調配到場館上空巡邏提供實時的人流與車流影像，分析不同區域的人口密度，實施相應的人流及交通管制措施。

警方會推出離場易全運會專用版本，加入全運會的賽事詳情、安檢資訊、交通安排等。警方又會派出逾600名義工，參與全運會賽事的支援服務。

