全運會2025｜商場推運動主題活動！大電視直播賽事、逾30項體育活動、免費Golf模擬器體驗

第十五屆全國運動會（全運會）將於11月9日揭幕，香港作為賽事承辦城市之一，將主辦8項競賽項目及1項群眾賽事。為了迎接這項國家級體育盛事，香港多個集團都推出運動主題活動，信和集團商場舉行 「齊撐運動員 主場出擊」，提供巨型大電視直播賽事、多場打氣活動以及超過30項體育活動；領展集團則舉辦「街坊Golf 神挑戰賽」，以及免費高爾夫球模擬器體驗活動等，即睇活動詳情！

信和集團直播賽事+逾30項體育主題活動

信和集團由即日起舉辦「齊撐運動員 主場出擊」，旗下4個商場全程直播精彩賽事之餘，亦帶來超過30項體育主題活動；當中最多攪作的奧海城2期中庭，化身成運動主題場館，設考驗反應速度的「反應燈遊戲」挑戰及巨型劍擊打卡裝置，亦邀得不同體育總會及團體舉辦一連串活動，包括「全城樂動體驗日」、「香港霹靂舞選拔賽2025」、「體操同樂體驗日」等，11月1日更有「全民迎全運群眾賽事舞龍舞獅邀請賽 2025」，讓觀眾欣賞到南獅 - 活樁、傳統比賽及自選舞龍等平時只能於體育館或視頻看到的舞龍舞獅比賽，更設體驗班讓小朋友認識了解傳統國術。商場更與TVB合作，無論11月2日的「迎全運 齊撐運動員」預熱派對，又或11月16日的劍擊賽事直播，都邀得藝員出席！

廣告 廣告

被視為今屆全運會的獎牌希望之一 特別設置巨型劍擊主題打卡牆，供市民拍攝型格照片。（相片來源：官方照片）

考驗反應速度的「反應燈遊戲」挑戰，參加者需成功挑戰按中指定秒數 - 全運會開幕日期「09.11.25」。（相片來源：官方照片）

信和集團商場帶動全城迎全運 「齊撐運動員 主場出擊」 舉辦逾30項體育活動，由傳統文化到新興運動。（相片來源：官方照片）

信和集團由即日起舉辦「齊撐運動員 主場出擊」，旗下4個商場全程直播精彩賽事。（相片來源：官方照片）

屯門市廣場/荃新天地/朗壹廣場都有活動

至於信和其他商場，屯門市廣場全新戶外活動空間「tmtp commons」變身大型多功能運動場，設置香港最多匹克球場，並與Pickleball Lab合作，市民除可預約場地，亦可參加由教練指導的匹克球訓練班，其他指定日子則有運動健身嘉年華以及街頭健身錦標賽。荃新天地與慈善機構Bring In Change合作，推出一系列專為樂齡長者設計的運動班。朗壹廣場則於11月8日至9日舉行「BB全能運動會」，舉行BB爬行比賽、欖球障礙賽，以及為兒童而設的擊劍、保齡球、手球等小遊戲，完成指定數量的小遊戲，可獲得豐富禮品。

「齊撐運動員 主場出擊」

地點：奧海城2期中庭（地圖按此）、屯門市廣場（地圖按此）、荃新天地（地圖按此）、朗壹廣場（地圖按此）

屯門市廣場全新戶外活動空間「tmtp commons」增設全港最多的6個戶外多功能匹克球場。（相片來源：官方照片）

屯門市廣場將舉辦街頭健身比賽及運動健身嘉年華。（相片來源：官方照片）

領展3大商場 Golf挑戰賽+免費試玩模擬器

領展旗下3大商場，包括樂富廣場 、愛東商場及TKO Spot舉辦「領展街坊Golf神挑戰賽」，分為「街坊Golf神組」（成人組）及「街坊小Golf神組」（兒童組），採用推桿形式進行，各設有冠、亞、季軍，獎品包括獎盃、運動禮券及專業高爾夫課程。另設高爾夫球互動遊戲，包括由專業高爾夫球教練的指導下試玩的專業高爾夫球模擬器，以及適合一家大小體驗高球樂趣的「The Leisure Club」，均為免費參加！

領展旗下3大商場舉辦「領展街坊Golf神挑戰賽」。（相片來源：官方照片）

分為「街坊Golf神組」（成人組）及「街坊小Golf神組」（兒童組），採用推桿形式進行，各設有冠、亞、季軍。（相片來源：官方照片）

「街坊Golf神挑戰賽」

日期：2025年10月11日至10月19日

時間：12nn-8pm

地點：樂富廣場A區一樓美食坊（地圖按此）、愛東商場地下中庭（地圖按此）、TKO Spot 地下中庭（地圖按此）

更多相關文章：

瘋搶！海洋公園水上樂園低至32折、每人只要$93 暢玩27個室內外設施

麥當勞50週年展覽｜重現1975年香港首間麥當勞場景！展出集體回憶：經典餐牌燈箱、收銀機、飲管桶

灣仔海濱Halloween音樂嘉年華！張敬軒、MC張天賦、DJ Zedd、Steve Aoki等流輪表演 設萬聖攤位、市集

海洋公園哈囉喂2025登場！設驚嚇結界、6大驚嚇體驗 走入駭人案發現場/拆詛咒盲盒

全民運動嘉年華樂富廣場開催！暢玩9大爆汗刺激體驗區 即睇預約方法+入場要求｜香港好去處

打風冷知識｜颱風名字點嚟？揭秘「麥德姆」背後故事！細看140個文化代號特色

巨型Labubu、多啦A夢、KAWS Elmo、滑嘟嘟維港海上大巡遊！海傍設市集雲集多個國際IP 即睇購票詳情

「維港海上大巡遊」飛上昂坪360水晶纜車！4米高打卡裝置+限定相框 集郵多啦A夢、KAWS Elmo、LABUBU、橡皮鴨

香港好去處｜Pickleball大熱登陸The ONE！粉紫色標準室內場地、可入手個人化球拍 即睇免費體驗方法

香港好去處｜巨型可樂樽打卡位現身星光大道！維港作背景、必買全新香港懷舊場景鎖匙扣盲盒

MAMA香港2025｜11月啟德舉行、9.30售票！一文睇清購票詳情、豪華演出陣容、入場離場/交通安排（持續更新）

亞洲最受歡迎旅遊地出爐！馬來西亞奪冠、日韓泰跌出頭三位 香港僅排…？