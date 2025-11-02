全運會｜四地展開火炬傳遞 黃鎮廷接過火炬棒開始香港賽區接力

【Now新聞台】第十五屆全國運動會火炬傳遞儀式早上在香港、廣州、深圳及澳門四地舉行後，火炬接力傳遞於四地展開。署理行政長官陳國基在儀式上呼籲市民勇躍參與今屆盛事，入場為一眾健兒打氣，又指以行動來證明香港不僅具備高效承辦賽事能力，更擁一群熱愛體育、充滿熱情的支持者。

隨著文化體育及旅遊局局長羅淑佩用火種棒燃點火種盆，並由陳國基點燃火炬棒，再交由第一棒火炬手、香港乒乓球代表黃鎮廷，正式展開香港賽區的火炬接力傳遞。

