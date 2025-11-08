全運會｜國家體育總局：公路單車男子個人賽 為三地聯合辦賽積累經驗

iHerb雙11優惠全網限時74折
其他人也在看
土耳其香水倉庫火災釀6死5傷
（法新社安卡拉8日綜合外電報導）土耳其官員表示，西北部一個工業城鎮的香水倉庫今天稍早發生火災，造成6人死亡、5人受傷。柯加里省（Kocaeli province）省長阿克塔斯（Ilhami Aktas）告訴國營的「土耳其廣播電視公司新聞頻道」（TRT Haber），消防員、救援隊和市政工作人員已控制了迪洛瓦西的香水倉庫的火勢。法新社 ・ 8 小時前
葛萊美獎入圍名單出爐 肯卓克拉瑪9項提名成大贏家
（法新社紐約7日電） 2026年葛萊美獎入圍名單今天出爐，今年2月一舉抱走5座獎項的饒舌歌手肯卓克拉瑪獲得9項提名，成為最大贏家。38歲的肯卓克拉瑪（Kendrick Lamar）今年2月以Not Like Us橫掃葛萊美，勇奪5獎；隨後又登上全球矚目的超級盃中場秀舞台，演唱多首代表作，成為樂壇焦點。法新社 ・ 9 小時前
公路單車男子個人賽 山東劉志城摘金 港隊成績最佳朱浚瑋排15
【Now新聞台】全運會男子公路單車個人賽，金牌由山東的劉志城奪得，而港隊最好成績是朱浚瑋排15。231.8公里106位車手由珠海博物館出發，港隊派出9人出戰，上屆陝西全運個人計時賽得銀牌，黑龍江白利君初段帶出，最多領先主車群3分16秒。港珠澳三地破天荒跨境比賽，車手合共有6次「無感通關」，過澳門是第1次，這段長13.5公里賽事平路為主，亦有不少斜路，最大挑戰是港珠澳大橋一來一回無遮無擋，吹東北偏東風，車手頭段要逆風而行。港隊早前在8月去了澳洲布里斯本集訓，寓賽於操，大師兄黃金寶1997年在上海首度揚威，這個項目累積3金1銅，進入香港段，車手要踩55.8公里。天津高祥泰、黑龍江曲城君、山東鄭現彤組成3人集團，建立過超過1分鐘優勢。途經迪士尼折返最熱鬧，沿途有不少觀眾為車手打氣。上番主幹道，雲南的李喜有輕微意外，不過無受傷整理好戰車後繼續比賽。回程順風，車手亦相繼發力，縮窄與前列差距剩下不足70公里，主車群追到領先3人集團。去到橫琴繞兩個圈，山東楊明森發動進攻帶出，其後海南陳譽升加入，不過都被追番，主車群一直踩到最後幾百米，一班車手鬥後勁衝刺，港隊未能夠突圍而出，畫面右方，白衫山東劉志城首先壓線奪金，北京薛超華及雲南胡海杰得第二及第三，3名港隊代表跟隨主車群過終點，朱浚瑋第15名成績最好張仕浩及游秉璋分別排21及24。一連三日公路單車壓軸是周日的女子個人賽，港隊6人出戰，李思穎力爭衛冕。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 12 小時前
全運會｜陳國基：旅行社結合賽事設計主題旅遊路線 創造更大經濟效益
【Now新聞台】政務司司長陳國基相信，全運會賽事將吸引大批旅客到香港觀賽。十五運會組委會副主任陳國基：「我們留意到已經有旅行社在全運會期間，推出覆蓋粵、港、澳三地的旅遊產品，結合賽事的本地特色，設計出不同主題旅遊路線，讓旅客在觀賽之餘，也可以深入體驗主辦城市的文化遺產、地道美食與多元文化。這類創新多元的旅遊產品，將進一步刺激消費，延長旅客停留時間，有效推動體育以及旅遊的融合發展，創造更大經濟效益。」 #要聞now.com 新聞 ・ 8 小時前
江玉歡：應定期檢討公院殮房設施是否足夠 殯儀業界冀壓縮流程 預留足夠時間予家屬（張曼琳報道）
【Now新聞台】有立法會議員指，當局在殮房收費與業界溝通不足，亦應定期檢討殮房設施是否足夠，而殯儀業界就指，當局應進一步壓縮流程，讓家屬有充分時間處理後事。 去年有逾4.1萬人在公立醫院逝世，現時公院殮房有3360個儲存位置，雖然較2017年多了1.2倍，但今年的服務高峰期間，有13間公院殮房使用率超過100%，約一成遺體在殮房停放超過一個月，部分更逾一年。醫管局原本透過收費疏導殮房使用，惟有立法會議員認為，政府短期內修訂遺體免費存放期由3日放寬至28日，反映當初與業界諮詢不足，又指對新措施能否加快流轉仍有待觀察，並從根源入手。立法會議員(選舉委員會)江玉歡：「隨著人口老化，死亡宗數會增加，如果你說就算是這樣都不足夠，我認為即使是要付費都好，亦未必幫助到流轉，是不是長遠而言，在醫院有些地區是否要擴展(殮房設施)，我認為這方面在新收費實施之後，都應該要定期檢討。」有殯葬業界指，相關部門可再加快批出死亡證及安排火化程序，預留充足時間給家屬處理後事，例如進一步縮短發出死亡證的時間。香港殯儀業商會會長鄭志傑：「法定時間都是有三天時間作基準，有無考慮過會否是(三天)前，不是第三天，這會更理想。我們只是恆常和食環署有溝通，過往醫管局、衞生署以及生死註冊處都是未有溝通渠道，我們也希望可在28日內完成，也絕對有空間將數值做得更理想。」鄭志傑又指辦理後事文件涉及多個環節，過程繁瑣，期望醫管局可簡化程序，加強與業界溝通。#要聞now.com 影音新聞 ・ 10 小時前
南韓慶州翻新韓屋成人氣餐廳 港學者倡借鏡活化(羅泳思報道)
【Now新聞台】南韓的千年古都慶州，除了有大量歷史遺址，亦保留了韓屋文化，當地不少餐廳和民宿等均由舊韓屋改建而成，不過都遇到成本和材料不足的問題。 慶州旅遊景點區內，這間開業七年的人氣餐廳，是有六十多年歷史的韓屋。負責人稱，對傳統韓屋有情意結，所以購入現址後，保留古色古香的屋脊瓦磚、橫樑和木柱等，用一年多翻新修葺，包括將紙窗改成玻璃，又裝修廚房。餐廳負責人金奇滿：「我們努力保留韓屋的原貌，但缺乏專門修葺的工匠，費用也不菲，整個工程耗時較長，屋頂的瓦片、門框等，為保留這些韓屋原有的特徵，花了一些時間 ，翻修花費約1.5億韓圜(約80萬港元)。」由於韓屋建築材料，例如木材等較稀有，加上當地政府希望保留古城特色，所以對新興建的韓屋建築會提供補助，這間餐廳活化時沒有資助，而每月的維護和夏天的冷氣費逾五千港元，負責人認為仍然值得。金奇滿：「後面桌子的客人進來時，都讚嘆這裡很精美，對於曾住在韓屋以及在韓屋工作的我來說，韓屋是個悠閒和寬敞的空間，看著會覺得很精美，感到很餘裕。」傳統上，韓國人喜歡在這些又大又平的木床休息乘涼，所以餐廳都擺放多張木床，讓客人在等位的時候坐。有研究歷史建築保育的學者，認為now.com 新聞 ・ 21 小時前
大鳴大放｜器官捐贈(二)
【Now新聞台】嘉賓：何繼良 (香港器官移植基金會創辦人及創會主席) 題目: 器官捐贈11月8日是器官捐贈日，香港器官捐贈登記人數衝破40萬。基金會如何推廣器官捐贈的概念，讓市民了解更多？對於香港與內地進一步融合，在器官捐贈方面，又能否與內地系統性地合作？#要聞now.com 影音新聞 ・ 9 小時前
全運會｜公路單車港隊男子組取得第4及第6 女子組梁穎儀得第8(郭寶鴻報道)
【Now新聞台】全運會公路單車個人計時賽，男子組港隊的伍柏亨及劉允祐分別第4及第6名完成，梁穎儀在女子組得第8。 男子組28人角逐，港隊兩名代表出戰，車手每隔1分鐘逐個出發，最後10個人隔兩分鐘。劉允祐排第7個開始，早前6月香港公路錦標賽突圍封王的伍柏亨在第20位。車手先踩到情侶中路與吉大路口折返，之後沿住情侶北路到雲港路口掉頭，起點終點也在珠海博物館，全程38.7公里。賽事進行期間，不時下起微雨，場濕地滑下，有不少車手入彎時也跌倒受傷。當中這個90度彎位，幾名車手都失控跣低，部分無大礙繼續，最後兩人未能夠完成。杭州亞運銅牌得主劉允祐以47分1秒03，第6名完成，5名車手47分鐘內踩完，伍柏亨是其中之一，46分43秒98返終點，僅僅慢第三名山東的曹厚旺8秒左右，與獎牌擦身而過，山東苗城碩及天津薛銘得冠亞軍。單車港隊代表劉允祐：「因為始終心理上曾經翻車，之後過彎也很小心，甚至比較慢，可能心理上寧願安全一點也不冒險。」單車港隊代表伍柏亨：「每人全運會也是為了奪取獎牌，大家也是看著獎牌而踩，把自己所有東西奉獻速度出來，所以也可惜的。」女子組李思穎最後不在名單，港隊只有梁穎儀參賽，第一個出發，now.com 新聞 ・ 1 天前
全運會｜男子手球四強 港隊21比24不敵安徽轉戰銅牌戰
【Now新聞台】全運男子手球四強，港隊21比24不敵安徽，未能躋身決賽。淺藍衫港隊李少聰射穿安徽門將丁浩然胯下，早段雙方4分平手，兩個港隊力逼安徽葉志偉都射到彈地入，安徽拉開過三分差距。完半場前出現爭議性一幕，安徽朱正翔跳起出手，與港隊葉冠雄碰個正著，之後安徽饒原源從後推葉冠雄，引發雙方衝突。球證看完VAR後，出紅牌趕葉冠雄離場，今場要做觀眾，饒原源就被罰離場兩分鐘。上場後備入替的港隊門將梁嵐熹再度成為英雄，先擋走對方七公尺。緊接面對朱正翔近射，又使出絕技大字形撲救，6打6環境，梁嵐熹愈救愈勇，再封走葉志偉。港隊轉守為攻，中鋒黃健現身時機剛剛好，一度扳成11平手，但半場安徽搶回領先，右翼簡翊文人叢中射彈地。下半場初段港隊又再追平，再把握安徽李雙失誤打反擊，李少聰再交連潤滔單刀，港隊反超前，亦是今場唯一領先的時間。安徽火力夠猛，朱正翔遠射得手，客隊又追回上來。最多三球的劣勢，港隊繼續入中路追分，黃健貢獻4球，左右輔李少聰連潤滔連線，最後7分鐘追到20比21。正選門將葉冠英用腳閂走七公尺，孿生弟弟冠雄開心過哥哥，但朱正翔快射防不勝防，攻入全場最高6球，港隊再以兩球落後。尾段陷入入球荒，陳梓朗交失被對方打快攻，二打一的機會，單習振幫安徽拉開三球優勢。港隊接近6分鐘無入球是致命傷，李少聰最後半分鐘建功，為時已晚。港隊輸21比24，但獎牌夢未完，收拾心情應付下周一銅牌戰。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 7 小時前
結業潮2025｜深水埗開業18年串燒店「標叔叔小食店」結業 主打港式串燒 招牌巨型燒雞髀
深水埗串燒老店「標叔叔小食店」日前被網民發現已於10月底結業，由網民上傳的圖片中可看到，小店擺放了一塊寫上「最後一晚 光榮結業 再見!!」的膠板，店方早前也在社交媒體預告結業「我哋係專業燒烤員，多謝大家一路以嚟嘅支持」，不少街坊網民都大感可惜。Yahoo Food ・ 1 天前
坂井泉水醫院樓梯摔死內幕！ 負けないで歌詞紙改爛心魔！
坂井泉水國中跑田徑，高中打網球，松蔭短大畢業後跑新宿「第一不動產」上班。1988年被星探一把抓住，簽Stardust，用本名蒲池幸子當模特兒。Japhub日本集合 ・ 1 天前
網上熱話｜港女KOL疑被偷拍放上網公審 大叔發文澄清遭力撐
偷拍事件不時發生，近日一名港女KOL乘搭港鐵時懷疑被一名大叔偷拍，於是將大叔的樣貌放上網「公審」。怎料大叔竟然開設社交平台Threads帳戶並發文澄清，遭網民力撐。 該名港女在Threads發文，指「女生們，你直覺覺得係偷拍就係偷拍！1.) 偷偷舉機2.)發現我反拍 3.)仲夠膽影 4.)無癮 5.)扮哂野捽電話am730 ・ 12 小時前
吳彥祖與太太合照現夫妻相 網民評Lisa S：比吳彥祖更像吳彥祖
型男吳彥祖（Daniel）與太太Lisa S.拍拖8年結婚15年，至今廝守恩愛23年，而且愈來愈有夫妻相！Daniel日前在微博上載與太太的合照...Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
陳懿德做《聲秀》主持表現一塌糊塗 向觀眾道歉自我行刑
【on.cc東網專訊】無綫歌唱比賽《聲秀》落幕，賽果塵埃落定，外界對無論賽果以及主持的表現都有不少聲音，事隔多日，當晚擔任主持的陳懿德在社交網發長文，劈頭第一句就認錯：「錯就要認，打就要企定，首先想講對唔住，容許我沉澱咗幾日，今次嘅表現的確唔好，所以到呢刻，我都東方日報 OrientalDaily ・ 16 小時前
中國人形女機械人 到底有什麼作用
小鵬科技研發的全新一代人形女機械人IRON亮相，引來全城熱話，中國的擬人技術幾可亂真；從網民誤以為是真人假扮的反應看來，機械人在外觀上取代人類旨日可待。然而在市場的追捧熱潮中，最終不禁要問，這位女機械人除了「扮人」功能外，到底有什麼實質作用Yahoo財經 ・ 16 小時前
胡國威專欄｜「鬼城」並非新鮮事
乘車經過屯門公路，前往掃管笏附近時，會看見一個十分奇怪的景象。那裡有數幢猶如「爛尾」般的住宅物業，沒有工人在施工，棚架亦已全部拆走。事實上，該處是新地及興勝創建合作發展、位於屯門掃管笏的「星堤二期」。項目自去年中傳出「爛尾」消息，但當時新地澄清只是因應市場變化作出設計改動。一年後的今天，再有傳媒報道指項目並無任何新進展。Yahoo 地產 ・ 1 天前
本港最大規模韓式餐廳結業！黑白大廚白種元燒肉店 攻港未夠一年敗走
餐飲業結業潮持續，韓國「國民廚神」、《黑白大廚》評委白種元旗下的韓式燒肉店「新村食堂 SAEMAEUL」，攻港未夠一年便傳出結業消息。28Hse.com ・ 2 天前
長沙灣男子遇兩賊搶劫被扯落地露股 大叫救命兼爆粗力保4萬元現金(有片)
一名男子昨晚在長沙灣街頭遇到兩男企圖搶劫，男子用力反抗兼大叫救命，成功嚇走兩名賊人。am730 ・ 16 小時前
馬天尼斯被褫奪維拉副隊長職銜
【Now Sports】阿士東維拉領隊艾馬利確認，門將馬天尼斯已不再是球隊的副隊長。周四對特拉維夫馬卡比的歐霸盃比賽，隊長麥堅未有上陣，本來應該是馬天尼斯（Emiliano Martinez）戴起隊長臂章，但最終落在中堅干沙的臂上。艾馬利賽後受訪，沒有確切交代原因，但一般估計和他今夏在轉會市場曾想加盟曼聯有關：「正隊長是麥堅沒錯，而第2人選，過去是馬天尼斯，但我與他溝通後，更傾向不讓他再擔任這個職位。現在下一個是干沙，之後還有明斯和奧利屈堅斯，我們現在是這樣安排的。」馬天尼斯上季曾在維拉公園的最後一場比賽落淚，大家都以為他季後會離隊，而這名阿根廷門將據報也和曼聯展開了談判，阿士東維拉甚至為他標價3000萬鎊，但不知是否紅魔嫌貴，反而在轉會窗關閉前從安特衛普引入年輕的拿文斯，令馬天尼斯入「魔」觸礁，繼續留在維拉。now.com 體育 ・ 1 天前
銅鑼灣租盤設透明廁所 地產經紀承認私隱度不高
人人都想有個安樂窩，近日有地產經紀在社交平台推介一個銅鑼灣唐樓的出租單位，裝修新簇乾淨，不過有網民留意到廁所竟然是透明設計，如廁時「一覽無遺」。 招租介紹指租盤位於銅鑼灣唐4樓、250方呎，包家電及有獨立水電錶，月租11,800元。據單位圖片可見，廁所空間比較狹小，位處客廳的梳化旁，玻璃更是透明設計，而廳外則是落am730 ・ 16 小時前