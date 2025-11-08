全運會｜國家體育總局：公路單車男子個人賽 為三地聯合辦賽積累經驗

【Now新聞台】國家體育總局副局長李靜表示，全運會男子公路單車個人賽早上順利完賽，稍後亦會進行橫跨深港的馬拉松賽，以促進三地融合發展。

國家體育總局副局長李靜：「以賽事為契機，進一步激發港澳同胞的愛國熱情，在社會各界的大力支持和三地的通力合作下，公路自行車男子個人賽今天已經順利完賽，馬拉松在11月15日舉行，這將為三地聯合辦賽積累經驗。」

十五運會組委會副主任陳國基：「目前各項競賽場館已經全面準備就緒，我們也制定了安保計劃、人群和交通管理安排以及應變預案，確保賽事全程順利進行。」

