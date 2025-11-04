全運會｜女子沙排 兩支港隊組合分組賽最後一場同落敗無緣出線(曾梓桓報道)

【Now新聞台】全運會女子沙灘排球，兩支港隊組合在分組賽最後一場同樣局數0比2落敗，無緣出線。

紫色褲的歐陽瑋欣及袁廷芝，日前贏了遼寧開齋，在F組最後一場對廣東的于彤及蔣凱悅，受制於對方強攻，蔣凱悅發球中網，過了對面場區直接得分，廣東由頭帶到尾，先贏21比13。

港隊賽前落後廣東7分，爭取最佳第3名出線非勝不可。第二局放手一搏，袁廷芝衝前救波，歐陽瑋欣修正，她跳起殺去後場，追近至9比12。

戰情與第一局一樣，廣東隊佔上風兼愈打愈有，比數拉開至19比13。決勝分，于彤中路扣殺得手，廣東贏多局21比14。歐陽瑋欣及袁廷芝1勝3負，12分完成分組賽。

廣告 廣告

另一支港隊、鏡頭右邊的杜氏姊妹杜詠彤及杜詠雯，在E組對江蘇的韓文芹及齊思語，同樣非勝不可，開局領先過5比3，但無以為繼，江蘇連贏4分反超前，局尾進一步擴大分差，以21比10贏第一局。

第二局情況差不多，港隊初段仍然跟得上，杜詠彤瞄準對方後場，追成3比4。分野又是5平手，港隊之後被進一步拉開，江蘇組合多次成功扣殺。

決勝這球，兩個人網前鬥法，韓文芹快一步出手，以21比10奠勝。港隊直落兩局輸波，在E組戰績1勝3負。

#要聞