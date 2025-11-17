全運會｜女子花劍個人賽 關渝澄八強出局 鄭曉為十六強止步(蘇敬華報道)

【Now新聞台】全運會女子花劍，港隊的鄭曉為個人賽十六強止步，隊友關渝澄則於八強出局。

畫面右方的關渝澄，八強面對杭州亞運女子花劍個人及團體賽金牌、福建的黃芊芊，初段關渝澄領先過6比4，但黃芊芊連贏三劍搶回領先，即使關渝澄隨即追平，但黃芊芊多次於底線防守還擊得手，連贏5劍拉開，最終關渝澄輸15比9，八強止步。

港隊女子花劍代表關渝澄：「我可以打得更好，但自己沒調整到，還有些遺憾，少許。中段我可以取分，之後她就一直守住在底線，本身她的打法是較難刺中，我轉了幾次點，我都刺不中她，我就有點鑽了牛角尖，想再在那個位置再用方法刺中她。其實我可以不在那個距離打，但我有少許鑽了牛角尖。」

廣告 廣告

鏡頭右攻左的鄭曉為則於十六強出局，面對重慶的王英瓔，早段領先過6比4，不過王英瓔之後搶回領先，打完兩節領先11比8，落後的鄭曉為最後一節搶攻但頻頻失分，最終輸9比15；另一位港隊代表符妤名則於小組賽出局。

至於男子重劍，畫面左方的何瑋桁面對山東的修鈺涵，初段得分梅花間竹；重劍全身都是有效得分部位，這位巴黎奧運港隊代表多次偷襲對方腿部，領先6比5完第一節。

三十二強淘汰隊友吳浩天，何瑋桁第二節多次被修鈺涵埋身搶攻，打出一段5比1拉開，這位港隊「一哥」最後一節嘗試收復失地，但多次與對手同時得分，最終輸12比15，無緣八強。

他的隊友方凱申三十二強戰至「決一劍」，14比15不敵山東的馬驍。

港隊男子重劍代表方凱申：「我是知道自己一定要做好大量的事，但我也不肯定會否奏效，因為對手有很多選擇，但我很積極去嘗試，最終最後兩分也做了很好的決定，也做了很多對的事，只是最後的一劍做的決定完成得不好，我自己覺得，導致輸了這場比賽。」

完成個人賽，男子重劍及女子花劍代表將轉戰周四的團體賽。

#要聞