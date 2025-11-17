iHerb破萬好評洗護產品64折起！
全運會｜女子花劍個人賽 關渝澄八強出局 鄭曉為十六強止步(蘇敬華報道)
【Now新聞台】全運會女子花劍，港隊的鄭曉為個人賽十六強止步，隊友關渝澄則於八強出局。
畫面右方的關渝澄，八強面對杭州亞運女子花劍個人及團體賽金牌、福建的黃芊芊，初段關渝澄領先過6比4，但黃芊芊連贏三劍搶回領先，即使關渝澄隨即追平，但黃芊芊多次於底線防守還擊得手，連贏5劍拉開，最終關渝澄輸15比9，八強止步。
港隊女子花劍代表關渝澄：「我可以打得更好，但自己沒調整到，還有些遺憾，少許。中段我可以取分，之後她就一直守住在底線，本身她的打法是較難刺中，我轉了幾次點，我都刺不中她，我就有點鑽了牛角尖，想再在那個位置再用方法刺中她。其實我可以不在那個距離打，但我有少許鑽了牛角尖。」
鏡頭右攻左的鄭曉為則於十六強出局，面對重慶的王英瓔，早段領先過6比4，不過王英瓔之後搶回領先，打完兩節領先11比8，落後的鄭曉為最後一節搶攻但頻頻失分，最終輸9比15；另一位港隊代表符妤名則於小組賽出局。
至於男子重劍，畫面左方的何瑋桁面對山東的修鈺涵，初段得分梅花間竹；重劍全身都是有效得分部位，這位巴黎奧運港隊代表多次偷襲對方腿部，領先6比5完第一節。
三十二強淘汰隊友吳浩天，何瑋桁第二節多次被修鈺涵埋身搶攻，打出一段5比1拉開，這位港隊「一哥」最後一節嘗試收復失地，但多次與對手同時得分，最終輸12比15，無緣八強。
他的隊友方凱申三十二強戰至「決一劍」，14比15不敵山東的馬驍。
港隊男子重劍代表方凱申：「我是知道自己一定要做好大量的事，但我也不肯定會否奏效，因為對手有很多選擇，但我很積極去嘗試，最終最後兩分也做了很好的決定，也做了很多對的事，只是最後的一劍做的決定完成得不好，我自己覺得，導致輸了這場比賽。」
完成個人賽，男子重劍及女子花劍代表將轉戰周四的團體賽。
#要聞
全運會｜男子50米自由泳港隊何甄陶摘金 是泳隊今屆第三金
【Now新聞台】全運會男子50米自由泳，港隊的何甄陶奪得金牌，是泳隊今屆第三金。準決賽以第二名晉級，第五線的何甄陶反應時間0.59秒，全場第二快。他今屆兼顧3項個人賽事，50米蝶泳準決賽出局，100米自由泳初賽止步，回到主項50米自由泳，表現出色，以21秒71首名觸池，將自己造出的香港紀錄推前0.11秒，亦是泳隊今屆第三金；亞軍是遼寧的陳昊，季軍就由福建的劉吳狄和浙江的潘展樂共同奪得。男子50米自由泳金牌得主何甄陶︰「我真的沒有甚麼抱怨，我非常開心可以取得金牌，開心可以為香港增添獎牌，我感到更開心。這次是我今季的重點項目，我決定會繼續參與下個比賽，將會是下一個目標。」何甄陶亦獲賽馬會優秀運動員獎勵計劃75萬港元獎金。另一港隊代表張心悅就在女子200米背泳決賽以第八名完成，湖北的彭旭瑋擊敗浙江的柳雅欣和天津的楊偌熙贏得金牌。#要聞now.com 新聞 ・ 22 小時前
全運會預告｜單車李思穎挾兩金出擊爭全能賽金牌 何詩蓓連戰50米蛙、50米自兩項決賽
第15屆全運會步入尾聲，場地單車賽將於今日在將軍澳香港單車館煞科，兩金在手的李思穎將會出戰女子全能賽，期望再為香港代表團帶來佳績。Yahoo 體育 ・ 8 小時前
全運會｜52.89秒！何詩蓓100米自由泳輕鬆封后 個人今屆第二金 港隊今屆第五金
何詩蓓勇奪全運會個人第2金！香港女飛魚何詩蓓（Siobhan）周六晚上出戰女子100米自由泳決賽，以52秒89由頭帶到尾，繼200米自由泳之後，再度登上全運會頒獎台最高點，這亦是港隊今屆第5面金牌。Yahoo 體育 ・ 1 天前
全運會預告｜周日好戲碼 張家朗蔡俊彥啟德主場爭金 李思穎出戰麥迪遜賽
千呼萬喚始出來，第15屆全運會踏入最後階段，兩屆奧運金牌、男子花劍好手張家朗及應屆世錦賽冠軍蔡俊彥將於周日(11月16日)登場，在啟德體藝館挑戰群雄...Yahoo 體育 ・ 1 天前
張家朗及蔡俊彥晉身全運會男子花劍個人賽16強 梁千雨32強止步
【Now新聞台】全運會男子花劍個人賽，港隊的蔡俊彥和張家朗都打入十六強。 鏡頭右攻左，世界排名第一的蔡俊彥分組賽六戰五勝晉級，三十二強鬥天津的蘇崢輝，早段被追平4比4之後，不斷拉開領先，最終蔡俊彥贏15比9，晉級十六強。另一位港隊代表，鏡頭左攻右．前「一哥」張家朗，三十二強對手是年初入選國家花劍隊、來自安徽的曹博，張家朗全程控制戰局，領先過12比1。即使曹博追回4劍，但張家朗都贏15比5，取得十六強席位。另一場，鏡頭右邊的梁千雨鬥江蘇的鹿恆睿，早段領先過3比1，但尾段被對方超前，最後梁千雨輸13比15，三十二強止步。劍擊港隊代表梁千雨：「可能這一、兩天讓自己先沉澱，始終有點不開心情緒，都知道的。待休息後，再慢慢與教練商討以及再調整，另外都好好養病，這一兩天有少少發燒，再準備打好團體賽，希望可以衝擊金牌。」#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
全運會場地單車麥迪遜賽 李思穎伙拍梁穎儀奪金(郭寶鴻報道)
【Now新聞台】全運會場地單車，港隊的李思穎和梁穎儀在女子麥迪遜賽奪金，亦是單車隊今屆第二金。 公路單車個人賽衛冕的李思穎，來到場地單車賽伙拍梁穎儀出戰麥迪遜。比賽踩30公里，兩名車手全程不斷接力，以握手交棒，每10圈有衝分圈，首4隊分別會得到5分、3分、2分和1分。港隊在12個衝分圈中9次得分，其中第六和第七個衝刺圈更發力甩開其他對手，取得首名分數，在一半賽程過後，確立了領先地位，再加上1次超過主車群1圈進帳20分，港隊以總分45分收穫冠軍，繼2017年天津全運後，再次在這個項目奪金。總教練達海飛4面獎牌目標完成了一半，李思穎和梁穎儀將獲得賽馬會優秀運動員獎勵計劃合共150萬港元獎金。四川就憑雙倍分數的最後一個衝刺圈，首名完成取得10分，以1分反壓北京拿到銀牌。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
全運會・劍擊｜何思朗男佩個人賽奪銀 佩劍港隊全運史上首面銀牌 港隊單日摘1金1銀3銅
全運會周六晚上壓軸好戲，由港將何思朗在啟德體藝館出戰男子個人佩劍決賽。這位30歲劍手面對山東魏振浩，力戰下以7:15失手，最終摘得銀牌。Yahoo 體育 ・ 1 天前
中國｜外交部：日揆高市涉台挑釁言論嚴重破壞中日關係政治基礎
部署冬奧 ｜美籍華裔美少女 奪美國花滑站女子單人冠軍
距離2026冬奧開幕，只剩不到3個月時間，各比賽選手已積極備戰。現時女子花板滑冰世界冠軍的劉美賢（Alysa Liu），剛奪得美國花樣滑冰大獎賽女子單人冠軍。Yahoo 體育 ・ 9 小時前