全運會｜學者倡持續推動「體育+旅遊」 營造主場及職業隊增吸引力

【Now新聞台】本港承辦8個全運會競賽項目，有旅行社推出相關旅遊產品，以七人欖球、劍擊等項目較受歡迎。有學者指，本港要持續推動「體育+旅遊」，需舉辦更多大型體育活動，才可在周邊城市中脫穎而出。

香港專業教育學院酒店及旅遊系系主任黃家榮：「如果香港能做到，主場的吸引力就更好，香港暫時未必太多，比如說香港本來有很著名的職業隊在國際上有些名氣。作為香港主場，我們想像一下，好像英國奧脫福球場，就算沒有比賽也有人去參觀，香港能否做到？長遠來說也能看試試，是否能培育到這群人。」

#要聞