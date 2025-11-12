最平稅貸利息、現金優惠回贈大比拼 抓緊借平錢機會
全運會｜旅行社稱全運旅遊產品銷量好 七欖及劍擊尤其受歡迎
全運會正在舉行，香港中旅社推出相關旅遊產品。中旅文體旅融創中心總經理楊世鑫今早(12日)在港台節目表示，整體銷售反應好，七欖及劍擊項目尤其受歡迎。
約1.5萬至2萬旅客參與
楊世鑫又指，今次推出的旅遊產品都是體育觀賽加景點遊覽，會根據顧客的要求訂制產品，參與旅客約有1.5萬至2萬。他們亦有推出到大灣區觀賽的旅遊產品，結合旅遊景點及美食，當中有企業包團。今次經驗顯示，需要在整個旅遊業發展引入更多旅遊元素及更多體育盛事，不止吸引大灣區旅客，亦吸引海外遊客。
可考慮聯乘大灣區場地
職業訓練局酒店及旅遊系系主任黃家榮在同一節目表示，今次全運會氣氛相當好。他說本港有一批達到國際水平的運動員，建立了體育文化，因此有很大空間繼續推展體育加旅遊的發展。他認為，旅行社將旅遊產品結合體育元素，如有更多體育賽事，有助帶動旅客下次來港，長遠對旅遊業是好事。香港作為一程多站的核心區，日後可以考慮聯乘大灣區的場地或天然資源，推動更多發展。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/全運會-旅行社稱全運旅遊產品銷量好-七欖及劍擊尤其受歡迎/617543?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
