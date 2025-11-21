44 歲男教師余肇熙嚴重心臟衰竭 急需換心
全運會｜李家超祝賀港隊取得歷史佳績 讚揚卓越表現和堅毅精神
全運會今日(21日)閉幕。行政長官李家超感謝中央的信任、國家體育總局的支持，同時祝賀中國香港運動員在全運會取得9金2銀8銅共19面獎牌的歷史佳績，讚揚他們的卓越表現和堅毅精神，並感謝社會各界對全運會和運動員的支持，以及香港體育學院、各相關體育總會和屬會的教練團隊、醫療人員和支援團隊的付出。
李家超表示，香港回歸祖國以來，首次以承辦城市的身分參與這項國家水平最高、規模最大的綜合性體育盛會，是香港體育發展的里程碑。香港承辦的全運會8個競賽項目和一個群眾賽事活動，以及協辦的兩個跨境項目，一直以最高標準作為籌辦目標，充分展現出粵港澳緊密協作的成果，體現國家對粵港澳大灣區協同發展的堅定支持，也為大灣區未來舉辦更多國際大型盛事奠下穩固基礎。
繼續全力以赴辦好殘特奧會
李家超又指，特區政府一直不遺餘力發展體育。特區政府會延續今次經驗，通過多項措施推動體育發展，加強運動員支援和公眾推廣，同時發揮啟德體育園優勢，吸引更多國際體育盛事落戶香港。香港會進一步深化大灣區合作，優勢互補，共同推進體育事業和體育產業發展。另外，殘特奧會將於下月舉行，香港承辦其中4個競賽項目和一個大眾項目。他表示香港會繼續全力以赴辦好賽事，與廣東省和澳門攜手舉辦簡約、安全、精彩的體育盛會，亦相信社會各界會一如既往支持香港運動員。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/全運會-李家超祝賀港隊取得歷史佳績-讚揚卓越表現和堅毅精神/620996?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
