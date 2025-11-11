全運會｜李家超與國務委員諶貽琴會面 匯報全運會工作

【Now Sports】土耳其報章《Yenicag Gazetesi》爆料，8月尾被費倫巴治炒魷的摩連奴，給球會留下一筆高達65.6萬鎊的酒店費用。《Yenicag Gazetesi》的記者表示，摩連奴（Jose Mourinho）在執教費倫巴治的16個月內，有15個月都住在離伊斯坦堡市中心偏遠的四季酒店，「埋單」費用高達3650萬土耳其里拉，相當於65.6萬鎊，而這筆費用要由球會支付。四季酒店由一座19世紀奧斯曼帝國的宮殿改建而成，很多設置都用上大理石，而且有非常寬敞的露台，其中深得摩連奴歡心的，是酒店有座水療中心，他經常會使用。65.6萬鎊的消費，也不只是租房錢而已，據工作人員透露，還包括摩佬的點餐，他最愛該酒店的雞湯和瑪格麗特pizza，也會叫梳打水和雪糕。除了酒店費用要費倫巴治承擔，摩連奴還因被炒而獲得球會770萬鎊的賠償金額。這位名帥在離職後不到1個月，便接受了賓菲加的邀請，事隔20多年後再返回葡萄牙執教，但目前球隊在葡超只排第3，落後榜首的波圖6分，而歐聯更在聯賽階段全敗，只靠得失球差勝過阿積士而不用墊底。

now.com 體育 ・ 5 小時前