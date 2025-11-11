全運會｜李家超與國務委員諶貽琴會面 匯報全運會工作

超市雙11優惠合集！
其他人也在看
香港手球｜全運會佳績「史無前例」 總會倡設基地場館 羅淑佩：盡力提供場地支援｜Yahoo
第十五屆全國運動會，港隊手球隊昨日（10 日）在銅牌戰雖然以 25：33 不敵北京隊，無緣獎牌，不過取得第 4 名已寫下香港手球歷史新一頁。文化體育及旅遊局局長羅淑佩昨晚在社交平台發文，指接下來不要讓熱情冷卻，反而更要關心他們的需要，找尋可行的支持方法；到了今早（11 日）她向《商台》表示，已向手球總會、港隊教練和球員等承諾，盡辦法在場地上提供支援。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
朴寶劍送驚喜演出！楊紫瓊將擔任《MAMA》頒獎嘉賓
【on.cc東網專訊】韓國年度音樂盛事《2025 MAMA AWARDS》將於本月28及29日假啟德體育園主場館舉行，是《MAMA》相隔7年重臨香港，製作公司CJ ENM今早在首爾舉行記招，Mnet電視台營業部製作人李英柱驚喜宣布首位華裔金像影后楊紫瓊將以頒獎嘉東方日報 OrientalDaily ・ 7 小時前
立法會選舉．新界西南︱選舉論壇「打氣團」長者為主 無人質詢對手 郭芙蓉：我喺荃灣「七街瞓」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】立法會選舉投票在即，新界西南選區今早於荃灣大會堂舉辦首場立法會選舉論壇。論壇以「愛國者同心治港」爲主題。論壇環節包括自我介紹、介紹政綱等，每名候選人可邀100名觀眾或義工到場、外加50名「打氣團」。介紹政綱後各設30秒打氣時間。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
張頴康宣布離巢TVB 劉德華契仔效力19年感謝兩大影帝 娶埋「東張女神」組幸福家庭
曾獲TVB萬千星輝頒獎典禮飛躍進步男藝員嘅張頴康，尋晚突然宣布離巢TVB，結束19年賓主關係。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
中山爛尾樓 港人爆集體北上維權 發展商被立案執行逾億元
港府致力推廣大灣區，吸引不少市民北上置業退休養老，然而爛尾樓問題卻困擾港投資者連番「中伏」。根據YouTube樓市頻道N+近日上載的影片，人稱「小香港」的中山三鄉，再度爆出香港業主集體北上維權案，數十名港人「隔山買牛」一個「錢寓」樓盤後數年仍未收樓。翻查資料，該發展商曾停工停產、拖欠民工工資，內部通告「逼近生死邊緣」，本月初遭立案「被執行」逾億元人民幣，業主們隨時血本無歸Yahoo財經 ・ 5 小時前
新聞女王² ｜ 佘詩曼李施嬅高海寧王敏奕一支水拗出不同視角引爆警世金句
昨晚（10日）首播的《新聞女王²》，第一集一開頭便帶來超強震撼彈，上集核心角色梁景仁（佐治，馬國明飾）因在報道暴雨新聞當日捨身救人殉職Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
魚樂無窮│HKTVmall通告三大亮點（唐牛）
HKTVmall 計劃投放2.5億元用於市場推廣、宣傳及廣告活動，以將每月活躍獨立設備數目由目前的160萬提升至200萬，相當於每三個香港成年人當中，有一個是HKTVmall用戶。Yahoo財經專欄 ・ 10 小時前
深井青馬橋全海景三房不足「4球」沽 外區客唔介意一因素照買(有圖)｜二手樓成交
減息刺激買家入市意欲，二手市場交投顯著增加。晉誠地產高級營業經理鄧錦雄表示，該行最新促成深井臨海屋苑麗都花園1座低層A室成交，單位實用面積約570方呎，三房兩廳設計，外望青馬橋全海景，以398萬元沽出，呎價約6,982元。 據了解，新買家為外區用家，單位雖然屬於低層，不過能夠以400萬元內可購買三房及擁有全海景單am730 ・ 22 小時前
立法會選舉︱江旻憓參選旅遊界 發文公布候選人編號 一度將界別寫成「選舉委員會界別」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】立法會選舉將於 12 月 7 日舉行，候選人資格審查委員會今日確認所有 161 名參選人均符合「擁護《基本法》」及「效忠香港特區」的法定要求。奧運女子重劍金牌得主江旻憓報名競逐旅遊界議席，成功獲確認提名有效。不過，她其後在社交平台發文公布候選人編號時，誤把所屬界別寫成「選舉委員會界別」，貼文上載約一小時後便被刪除，再重新發布更正版。Yahoo新聞 ・ 20 小時前
56歲盧慶輝羅湖賣唱被野生捕獲 髮量大增撞樣視帝
56歲盧慶輝當年憑TVB劇集《真情》「唐立生」一角而爆紅，不過2001年突消失於香港幕前，轉往內地發展，亦曾轉行做過金融行業、飲食業、房地產生意等等Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
【中環解密】花旗中國峰會今揭幕 耶倫大談中美關係
第20屆花旗中國峰會今日揭幕，今明兩日在深圳舉行，周四、周五（13至14日）將移師上海，來自全球2300多名投資者、企業客戶和業界領袖參與，美國前財長耶倫（Janet Yellen）將分享對中美關係看法。信報財經新聞 ・ 16 小時前
股神巴菲特宣布安靜退場 未來僅剩「感恩節信函」可一睹其幽默筆鋒
「股神」巴菲特 (Warren Buffett) 今年底將卸任巴郡 (BRK.A) 執行長一職，結束長達數十年的投資生涯，並表示自己將「安靜退場」，不再撰寫年度股東信或公開發言，同時加速推進生前慈善捐贈計畫。鉅亨網 ・ 13 小時前
古天樂越南Sell港產片被圍 洪金寶搣甩輪椅精神好
【on.cc東網專訊】藝人古天樂、洪金寶日前到越南胡志明市參與「香港電影巡禮」越南站開幕式，古天樂由落機一刻，到踏上開幕禮紅地氈，都被大批女粉絲簇擁，極之受歡迎！於紅地氈上，老、中、青女粉絲一齊追星，古仔可謂「殺盡」不同年齡層，其中有一位女仕成功跟古仔握手，更開東方日報 OrientalDaily ・ 7 小時前
胡杏兒老公李乘德泰國旅行安排連串驚喜慶46歲生日 杏兒肚凸凸惹懷孕揣測？
胡杏兒與圈外老公李乘德（Philip）於2015年結婚，育有李奕霆（Brendan）、二仔李奕霖（Ryan）及細仔李奕宏（Liam）。雖然胡杏兒現時主力喺內地發展，但並冇忽略屋企人，只要休息多過一日都會立即飛返港陪囝囝；至於與老公嘅感情近年來亦不減反升，日前就撇下3子二人世界到泰國慶祝46歲生日。不過，有網民留意到胡杏兒孕味濃。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
新聞女王2︳炎明熹離巢 主題曲由41歲「新人」呂喬恩主唱 身材同資歷同樣有料
TVB重頭劇《新聞女王2》今晚電視首播，佘詩曼演嘅Man姐文慧心點樣霸氣拆局勢成焦點，而劇集主題曲由邊個主唱都係討論話題Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
何文田站 A 出口改標示捱批 最新修正為「何文田邨/愛民邨/朗賢峯」 港鐵：原先按照最近原則修改｜Yahoo
港鐵何文田站大堂 A 出口命名標示爭議有新進展。實政圓桌立法會議員田北辰表示，今早（11 日）7 時收到港鐵常務總監楊美珍回覆，指示牌最新命名已改為「何文田邨/愛民邨/朗賢峯」。田北辰形容，相信港鐵知道今次事件引起社會關注，最新安排既體現了「歷史先行」，亦考慮了何文田邨和愛民邨居民的感受。Yahoo新聞 ・ 1 天前
英超 ｜錫斯高輕傷 曼聯好消息 斯洛文尼亞大鑊
曼聯大戰熱刺的賽事中，前鋒錫斯高後備上陣僅踢了30分鐘，便因膝部受傷被迫離場。外界擔心他或將長期缺陣，而這段時間剛好與多名非洲球員明年一月出戰非洲國家盃的時期重疊。Yahoo 體育 ・ 16 小時前
金管傳發數字綠債 設4幣種 相隔年半再登場 推動發行恒常化
港府致力推動代幣化債券發行恒常化，早於今年2月《財政預算案》時已預告，金管局正準備發行第三批代幣化債券，如今終於落地。彭博引消息報道，時隔逾一年半，港府計劃發行以美元、港元、歐羅和人民幣計價的數字綠色債券，最早可能已於昨日（10日）定價。信報財經新聞 ・ 16 小時前
摩佬高昂住宿費 由費倫巴治埋單
【Now Sports】土耳其報章《Yenicag Gazetesi》爆料，8月尾被費倫巴治炒魷的摩連奴，給球會留下一筆高達65.6萬鎊的酒店費用。《Yenicag Gazetesi》的記者表示，摩連奴（Jose Mourinho）在執教費倫巴治的16個月內，有15個月都住在離伊斯坦堡市中心偏遠的四季酒店，「埋單」費用高達3650萬土耳其里拉，相當於65.6萬鎊，而這筆費用要由球會支付。四季酒店由一座19世紀奧斯曼帝國的宮殿改建而成，很多設置都用上大理石，而且有非常寬敞的露台，其中深得摩連奴歡心的，是酒店有座水療中心，他經常會使用。65.6萬鎊的消費，也不只是租房錢而已，據工作人員透露，還包括摩佬的點餐，他最愛該酒店的雞湯和瑪格麗特pizza，也會叫梳打水和雪糕。除了酒店費用要費倫巴治承擔，摩連奴還因被炒而獲得球會770萬鎊的賠償金額。這位名帥在離職後不到1個月，便接受了賓菲加的邀請，事隔20多年後再返回葡萄牙執教，但目前球隊在葡超只排第3，落後榜首的波圖6分，而歐聯更在聯賽階段全敗，只靠得失球差勝過阿積士而不用墊底。now.com 體育 ・ 5 小時前
木村拓哉24歲長女木村心美戀情曝光！曾豪言指「男友要比爸爸帥」，情歸「國家級排球新星」小川智大
木村拓哉 24 歲長女木村心美戀愛了，男友就是現年 29 歲的「排球新星」水川智大，而且傳出二人已低調遠距離交往 2 年！這對小戀人被拍到的士上的親密互動，小川智大更於車站親吻木村心美的臉頰，讓戀情公開曝光！Yahoo Style HK ・ 11 小時前