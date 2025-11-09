全運會｜李家超：倍感光榮香港會全力辦好賽事

【Now新聞台】行政長官李家超在開幕式致辭指，對香港回歸後首次有份舉辦全運會感到無比光榮，會全力辦好相關賽事。

粵港澳三地首次聯辦全運會，廣東省委書記黃坤明在開幕禮上致辭指國家主席習近平出席開幕式，充分體現對全運會的高度重視。

廣東省委書記黃坤明：「我們將當好東道主，展現新風采，全力奉獻一屆簡約、安全、精彩的體育盛會。」

行政長官李家超致辭，指會全力辦好賽事。

行政長官李家超：「我們都深感鼓舞、倍感振奮，不僅是全運會歷史上第一次創新實踐，更充分體驗國家對大灣區協同發展的堅定支持，這是香港融入國家發展大局的體現之一，意義重大、影響深遠。香港特區政府對肩負使命感到無比振奮，定不負重托，全力辦好賽事。」

澳門行政長官岑浩輝就指會緊密協助，發揮制度優勢。

澳門特區行政長官岑浩輝：「從籌備到實施，粵港澳三地始終同心同行、緊密協助，充分發揮制度優勢和區域合作的力量。我們充滿信心，在中央政府的引領下，粵港澳大灣區的明天必將更加美好。」

今屆全運會是首次在粵港澳三地聯辦，公路自行車等部分賽事在開幕式前已經舉行。

