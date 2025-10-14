全運會｜李家超：正規劃下月火炬傳遞路線 冀各界積極參與及支持(蘇敬華報道)

【Now新聞台】全運會下月9日揭幕，港隊將會派出600位運動員參與28個項目。行政長官李家超指，香港下月會舉行火炬傳遞，希望社會各界積極參與及支持全運會。

行政長官李家超日前到廣州南沙出席全運會聖火火種採集儀式。李家超指，香港下月會舉行火炬傳遞，正規劃路線，會著重表現文化及體育特色，又形容香港賽區已準備就緒。

行政長官李家超：「港隊將會派出600位運動員，參與28個項目，代表團規模是歷屆最大。我明天(周三)會主持代表團授旗儀式，與全港市民一同為香港運動員打氣。我希望社會各界以及全港市民積極參與及支持，展現我們的好客之道，展現香港國際盛事之都的風采。」

廣告 廣告

開幕前一天會先舉行公路單車男子個人賽，104名健兒上午9時於珠海起步，橫跨粵港澳三地踩231.8公里，預計下午2時半結束。香港段全長55.8公里，途經港珠澳大橋、北大嶼山公路及迪士尼樂園，之後折返。港珠澳大橋當天上午分階段封閉，至下午12時半解封，大橋旅檢大樓當日早上6時半起暫停服務。迪士尼樂園幻想道會有公眾觀賞區。

統籌辦預計，選手當天上午10時20分起入境本港，逗留約一個半小時。

全運會香港賽區統籌辦主任楊德強：「在香港段比賽期間，位於北大嶼山公路及香港迪士尼樂園渡假區附近的賽道路段，亦會實施滾動式交通管制。因應有關交通管制安排，屆時北大嶼山公路前往機場的行車時間，預計需要增加約30分鐘。」

楊德強指，大橋解封後，珠海仍有大量道路封閉，往珠海的金巴12時半後只能提供有限度服務，珠海往香港的金巴就要到下午2時半才會恢復服務。

#要聞