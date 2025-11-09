鳳凰｜天文台周一中午後發一號風球
全運會｜李家超：香港首以承辦城市身份參與全運會 感無比光榮
十五運會開幕式晚上在廣州舉行，香港特區行政長官李家超致辭時表示，香港派出歷來最大的代表團參賽，期待與全國各地體育精英同場較量及互相學習，共同弘揚體育精神，共同提升競技實力，為國家體育強國建設貢獻力量。他又說，香港回歸以來首次以承辦城市身份參與全運會，感到無比光榮；邀請大家來到香港賽區觀賽，親身感受香港的動感和魅力。
李家超又指，本屆首次由粵港澳共同承辦，充分體現國家對大灣區協同發展的堅定支持，是香港融入國家發展大局的體現之一，形容是意義重大，影響深遠；香港特區政府對肩負使命感到無比振奮，將不負重託全力辦好賽事，又代表香港市民，熱烈歡迎每一名來到粵港澳參與十五運會的朋友。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/全運會-李家超-香港首以承辦城市身份參與全運會-感無比光榮/616723?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
