全運會｜李思穎衛冕公路單車女子個人賽 摘港隊今屆第二金(吳紀恩報道)

【Now新聞台】全運會女子公路單車，李思穎成功衛冕，為港隊取得今屆競賽項目第二金。

珠海博物館連續第3日作為起點及終點，101人參賽，97個落場，沿著情侶北路開始，踩138.7公里。

湖水藍色衫港隊派6人出戰，當中包括上屆冠軍李思穎。杭州亞運金牌得主楊倩玉上到鋼便橋，重慶張萌、河南伊曼丹納兩個人經已帶出，領先最多46秒。比賽過了半小時左右，落到加林山隧道，換了內蒙古趙豆豆帶頭，不過主車群很快跟上。

大部分平路為主，上升幅度最多大約是高海拔20米，要踩斜路外，橋上位置亦最當風。越過橫琴大橋，車手要順時針環島踩四個圈，之後再沿路折返，這段環島大約86公里，包括廣東魏曉晴在內，多次有車手嘗試加速突圍，梁寶儀在內等港隊一直留守主車群，吉林孫亞楠發生意外受傷退出。

94號衛冕的李思穎踩了1小時45分鐘，第一次入鏡。去到最後一圈，有另一次意外，波及數位車手，河南馬永潔由救護人員送走。回程珠海還有26.35公里，黑龍江盧思穎試過帶出都被追番。

經過兩條隧道、人工島及過橋後進入戲肉，港隊早前去澳洲集訓備戰全運會修成正果。去到最後幾百米，李思穎發揮強勁爆發力，首先衝過終點，力壓廣東魏曉晴、遼寧孫佳君，繼上屆陝西後再贏冠軍，教練達海飛4面獎牌目標達成第一個。

公路單車女子個人賽金牌得主李思穎：「大家一直都用盡所有力幫我，直到最後，其實情況已經很混亂，甚至在想黑龍江難道真的要走到底，但幸運地隊友即使很辛苦，仍然全力地幫我追趕，在當刻我便想我不可以輸，因為是整隊人的努力。」

一連三日在珠海的公路單車結束，港隊之會返主場將軍澳單車館，轉戰13日、周四展開的場地賽。

