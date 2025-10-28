全運會｜楊德強稱粵港澳政府密切關注基孔肯雅熱情況

江旻憓據報持外國護照不參與立法會選舉
全運會下月9日開幕，全運會香港賽區統籌辦公室主任楊德強指，因應近期基孔肯雅熱的情況，粵港澳三地政府密切關注，三地衞生及防疫部門一直監察有關情況，本港衞生署有給予意見統籌辦，有關方面有緊密聯繫，確保運動員在健康情況下進行比賽。
護跑手確保火種不熄滅
楊德強今早(28日)在港台節目表示，香港、廣州、澳門及深圳會在周日(2日)同時展開火炬傳遞活動。當日上午9時，深圳會首先有啟動儀式，其餘3個城市在上午9時半開始火炬傳遞活動，估計歷時約兩小時，每個城市有50名跑手，本港火炬手的名單會很快公布。他表示，傳遞活動當日除了有火炬手，亦有護跑手，確保火種不熄滅及沿途安全，不只一個火種燈，亦會留意當日天氣，火炬傳遞完畢後，會將4地火種送回廣州，等待開幕時正式使用。
