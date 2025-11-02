全運會｜深圳傳遞路線長45公里 澳門大三巴牌坊前匯聚聖火 廣州以無人駕駛車輛傳火炬(林凱潼報道)

【Now新聞台】火種盆在早上九時在深圳蓮花山公園，由廣東省委書記黃坤明點燃，並交出第一棒予中國科學院院士薛其坤，開啟深圳全長45公里的傳遞路線。

除了50位火炬手，深圳企業研發的人形機械人「夸父」亦出動接力傳遞，之後火炬又再乘直升機飛過深圳上空，然後抵達前海。

接力的第47棒火炬手是東京奧運鉛球金牌得主鞏立姣，亦會出戰今屆全運會。

全運會深圳火炬手鞏立姣：「今年我可能也是面臨到自己退役，也可能是全運會是我最後一屆比賽了，我也希望我的項目像火炬一樣，繼續的代代相傳。」

火炬傳遞期間，沿途亦擠滿圍觀的市民。

深圳市民趙先生：「我們點個讚，好看，點讚。」

在深圳傳遞火炬期間，加入了麒麟舞和醒獅等非遺表演，也有粵港青少年大合唱，為火炬手打氣。

而位於澳門的火種，則由特首岑浩輝點燃，從政府總部出發，50名體育界、青年代表等途經多條街道，越過約2.6公里距離，最終抵達大三巴牌坊。

澳門行政長官岑浩輝：「此刻聖火在大三巴牌坊前匯聚，共同點亮了灣區同心、全運同行的璀璨之光。」

本月九日舉行全運會開幕式的廣州，亦有68位火炬手參與，包括來自香港的三位代表——擔任全運會開幕式總監的香港導演劉偉強、香港科技大學(廣州)校長倪明選、霍英東集團行政總裁霍震寰。

火炬傳至越秀公園，更乘上無人駕駛車輛穿過廣州市中心，跨越全長11.6公里路線，最終由小鵬汽車創始人何小鵬將最後的一棒送達海心沙公園。

身兼十五運會組委會執行主任、廣東省省長孟凡利指，火炬傳遞展示出四地的城市魅力。

十五運會組委會執行主任孟凡利：「把嶺南文化、山海風情、潮流時尚和現代都市，串聯成為一幅流動的畫卷，讓粵港澳大灣區的建設成果更加光彩奪目、熠熠生輝，讓全世界的目光更加聚焦廣東、聚焦粵港澳大灣區、聚焦中國。」

火炬傳遞活動結束之後，四個城市的火種會被送到開幕式的舉行場地——廣東奧林匹克體育中心，舉行融合儀式。

