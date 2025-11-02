Alpha世代流行語67全球爆紅 獲選年度詞彙
全運會｜港澳廣深4城同步火炬傳遞 乒乓代表黃鎮廷負責首棒
第十五屆全國運動會下周日(9日)開幕，香港、廣州、澳門和深圳今日(2日)同步舉行火炬傳遞活動。香港共有50名火炬手，傳遞50棒，起點為金鐘政府總部，終點為啟德體育園。起跑儀式早上9時半在政府總部舉行，由署理行政長官陳國基、文化體育及旅遊局局長羅淑佩等主禮。
整個火炬傳遞活動約2小時，火炬將橫越維港兩岸，途經多個香港著名地標，包括添馬公園，並沿中環和灣仔經過回歸紀念碑及金紫荊廣場。其後會在灣仔碼頭乘搭渡輪到尖沙咀，在尖沙咀碼頭上岸後跑到尖東，再於尖東乘坐開篷巴士，到達終點啟德體育園。
香港站第一棒火炬手為港隊男子乒乓代表黃鎮廷，他會交棒予國家女子劍擊隊名將孫一文，最後一棒則由女子劍擊運動員佘繕妡負責。火炬名單中亦不少政商界代表，包括港協暨奧委會會長霍震霆、恒地主席李家誠和新地執行總裁郭基煇等。
陳國基：向世界展示國際都會及盛事之都魅力
陳國基致辭時說，很高興見證這個屬於粵港澳三地的歷史時刻，火炬傳遞三地同日啟動，不單是一項創舉，更充分展現粵港澳大灣區的獨特優勢，三地同心協力，融合發展，而香港火炬傳遞的路線就好似一次城市巡遊，由維港到啟德體育園，火炬所到之處都會向全世界展示香港作為國際都會及盛事之都的非凡魅力。他呼籲市民踴躍購票入場，為所有運動員打氣。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/全運會-港澳廣深4城同步火炬傳遞-乒乓代表黃鎮廷負責首棒/614215?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
