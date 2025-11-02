全運會｜火炬傳遞在粵港澳四個城市順利完成(湯偉圓報道)

【Now新聞台】全運會火炬傳遞在粵港澳四個城市順利完成。

香港、澳門、深圳及廣州同步舉行全運會火炬傳遞，四個城市合共有二百棒接力，分別由運動員、政界

及商界等組成，期間出動直升機、無人駕駛車輛、渡輪及巴士傳遞火炬，沿途吸引大批市民圍觀。

火炬手由添馬政府總部起步，港隊乒乓球運動員黃鎮廷擔任第一棒。50名火炬手，不少是運動員及商界代表，包括奧運五朝元老泳手歐鎧淳。

火炬途經中西區及灣仔海濱長廊，大批市民手持國旗、區旗，在下一站金紫荊廣場守候。

Glen：「想和他們一起跑，真的很活力。」

吳太：「他覺得大開眼界，平時只可以在電視機見到，但今次在現場看覺得特別開心。」

港協暨奧委會會長霍震霆在金紫荊下接過聖火，再經灣仔臨時海濱花園傳到灣仔碼頭，新地執董郭基煇交棒予天星小輪總經理周潤宏，登上天星小輪橫過維港。

下一棒火炬手、04年雅典奧運乒乓球男雙銀牌得主李靜，在船上接過聖火，到達尖沙咀碼頭後經梳士巴利道繼續傳遞，途經香港文化中心及藝術館。

Waron：「我的心情很激動，所以這麼早來到，我也是很開心。(為甚麼這麼激動？)因為可以見到很多火炬手齊聚在香港。」

記者：「不少來打氣的學生都帶了兩支旗，我們一起為火炬手打氣——激情全運會、活力大灣區。」

信和集團主席黃永光接過火種後，登上開篷巴士，在車上交棒予城巴董事總經理鍾澤文，下車後就進入啟德體育園範圍，途經青年運動場體育大道，抵達啟德體育園中央廣場。

最後一棒、世大運金牌得主港隊女子重劍代表佘繕妡，點燃火盆，完成傳遞。

陳國基指，粵港澳三地同日啟動火炬傳遞，展現了大灣區的獨特優勢。

全運會組委會副主任兼秘書長陳國基：「火炬手沿途跑過每一步，伴隨著市民熱烈的歡呼及打氣，這份全城投入的熱情不單向世界展現香港的活力，亦呈現了我們簡約、安全、精彩，以此為原則順利完成火炬傳遞。」

陳國基呼籲市民踴躍入場觀賞賽事。

