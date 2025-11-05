全運會｜男子單車公路賽周六橫跨粵港澳 將實施交通管制

全運會男子單車公路賽周六橫跨粵港澳，將實施交通管制(林俊源攝)

全運會公路單車男子個人賽本周六舉行，將有23支隊伍、共104名運動員參與，包括9名香港運動員。賽道橫跨粵港澳三地，屆時會實時臨時交通管制措施及人群管理安排。

本周六的賽事早上9時在珠海出發，預計下午約2時半結束，全程231.8公里，當中香港段涉及55.8公里。車隊預計於當日上午10時20分，由港珠澳大橋進入香港，沿北大嶼山公路，途經迪士尼樂園度假區，之後折返，於11時50分離港，預計車隊在港逗留約1個半小時。



會分段式封閉和開放道路

順朗路南北行方向當日會由上午6時半至下午2時封閉，其他賽事路段，即北大嶼山公路、竹篙灣公路、神奇道和幻想道，會使用滾動式臨時交通管制。隨著參賽隊伍進入大嶼山，警方會分段式封閉和開放道路，確保選手能安全前行，同時盡量減少對日常交通的影響。警方預計屆時經北大嶼山公路來往機場或迪士尼樂園的行車時間，分別延長約半小時。

港珠澳大橋的主橋和香港口岸會在當日上午7時半至中午12時半實施臨時管制，香港口岸旅檢大樓及車輛出境通關廣場會於當日上午6時半起，禁止車輛和旅客進入。金巴在接載所有已完成離境手續的旅客後便會停止服務，直至中午12時半陸續恢復服務。珠海市內道路會在下午2時半逐步恢復，金巴由香港前往珠海的服務會在當日中午12時半至下午1時半提供有限度服務。

另外，珠海於周日會舉行女子單車公路個人賽，珠海市內道路會封閉，當日由香港前往珠海的金巴，會在上午7時半至上午11時半提供有限度服務。

