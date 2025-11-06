8637cc70-0e00-4637-981b-5ea8480cec25_0.jpg

全運會公路單車男子個人賽本周六舉行。全運會香港賽區統籌辦主任楊德強今早(6日)在港台節目指，已收集104名運動員及支援人員的資料，預先交由三地入境部門檢查，屆時運動員可「無感通關」，毋須下車核對證件以節省時間。

可在 10 時半前到場觀賽

楊德強表示，賽事早上9時在珠海起步，車隊預計10時許到達香港，並在11時到達迪士尼樂園，當局會在樂園幻想道附近設可容納數百人的觀賽區，市民可在10時半前到場觀賽。另外，當日港珠澳大橋前往澳門或珠海的服務，會在上午7時半起暫停，直至中午12時半後陸續恢復，市民需要在上午6時半前到達進行清關，又建議公眾盡量在下午2時半比賽結束後才出發，或以其他交通工具過境。

先後 6 次無感通關

賽事早上9時在珠海出發，預計下午約2時半結束，全程231.8公里，當中香港段長55.8公里，澳門段長13.5公里，珠海段長117.7公里，橫琴段長44.8公里。車隊當日會由港珠澳大橋進入香港，沿北大嶼山公路，途經迪士尼樂園度假區後折返，於11時50分離港，預計在港逗留約1個半小時。參賽運動員將先後6次無感通過香港、澳門及珠海口岸。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/全運會-男子單車公路賽周六舉行-楊德強-迪士尼將設觀賽區/615651?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral