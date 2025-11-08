全運會｜男子手球四強 港隊21比24不敵安徽轉戰銅牌戰（陳天朗報道）

【Now新聞台】全運男子手球四強，港隊21比24不敵安徽，未能躋身決賽。

淺藍衫港隊李少聰射穿安徽門將丁浩然胯下，早段雙方4分平手，兩個港隊力逼安徽葉志偉都射到彈地入，安徽拉開過三分差距。

完半場前出現爭議性一幕，安徽朱正翔跳起出手，與港隊葉冠雄碰個正著，之後安徽饒原源從後推葉冠雄，引發雙方衝突。球證看完VAR後，出紅牌趕葉冠雄離場，今場要做觀眾，饒原源就被罰離場兩分鐘。

上場後備入替的港隊門將梁嵐熹再度成為英雄，先擋走對方七公尺。緊接面對朱正翔近射，又使出絕技大字形撲救，6打6環境，梁嵐熹愈救愈勇，再封走葉志偉。

港隊轉守為攻，中鋒黃健現身時機剛剛好，一度扳成11平手，但半場安徽搶回領先，右翼簡翊文人叢中射彈地。下半場初段港隊又再追平，再把握安徽李雙失誤打反擊，李少聰再交連潤滔單刀，港隊反超前，亦是今場唯一領先的時間。

安徽火力夠猛，朱正翔遠射得手，客隊又追回上來。最多三球的劣勢，港隊繼續入中路追分，黃健貢獻4球，左右輔李少聰連潤滔連線，最後7分鐘追到20比21。

正選門將葉冠英用腳閂走七公尺，孿生弟弟冠雄開心過哥哥，但朱正翔快射防不勝防，攻入全場最高6球，港隊再以兩球落後。尾段陷入入球荒，陳梓朗交失被對方打快攻，二打一的機會，單習振幫安徽拉開三球優勢。

港隊接近6分鐘無入球是致命傷，李少聰最後半分鐘建功，為時已晚。港隊輸21比24，但獎牌夢未完，收拾心情應付下周一銅牌戰。

