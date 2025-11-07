全運會｜男子手球 港隊28比26挫廣東晉四強創歷屆佳績 教練球員俱激動（陳天朗報道）

【Now新聞台】全運男子手球八強，港隊28比26擊敗上屆殿軍廣東晉身四強，更創出歷屆最佳成績。

紅衫港隊左輔連潤滔和右輔李少聰的配合，連潤滔射入，早段落後的港隊反超前，之後有兩分鐘要少一人應戰，全靠葉冠英保住後方，上半場有多達10次撲救。左右輔孖寶連潤滔「投桃報」李少聰，港隊最多拉開過4分，半場超前13比10。

換邊後連潤滔快射得手，啟德體藝館一片紅海，形成防護網集氣，令廣東七公尺彈地中楣。理工大學校友連線，葉冠英長傳簡翊暉單刀，幫港隊擴大優勢到16比11。

廣東拉也拉不住，李少聰中路爆破，今場8次出手入7球，廣東的張建杰亦有7球進帳，並列全場最高。尾段港隊維持1至3分領先，後備上陣的門將梁嵐熹大字形擋走對方近射，再雙掌封走廣東的邢洪銘，表演還未完，面對四十五度角攻門，梁嵐熹用腳閂走，球都搶走。

作為港隊第三門將，辭職參賽全情投入，尾段陳梓朗想突圍，但就在前場跌倒，球證無吹罰，廣東的楊金龍則乘勢單刀，射破梁嵐熹，廣東追近到落後一分，剩下1分鐘掀起高潮。

港隊於這關鍵的一分鐘守住領先，簡翊暉最後7秒出手，笠過趙凱，為港隊拉開28比26。上屆前四的廣東沒放過最後的進攻機會，但就算趙如隆最後突圍出手，這一球計算在內，晉級的還是港隊，突破17年天津得第六的成績，業餘球隊身份躋身全國頭四，教練許文邦的心情與全隊的球員一樣激動。

手球港隊門將葉冠英：「我們打之前已知道是一場硬仗『五五波』，基本上從來沒贏過廣東隊，因為他們是職業球隊。」

手球港隊隊長謝永輝：「可能一開始純粹口號形式想打入四強，去到這半年甚至開始全運會，很具體每個細節，我們要如何拿這面獎牌，怎樣入四強，我覺得是完全超越職業隊水平。」

四強會對分組賽交過手、輸5分的安徽，許文邦期望「坐爆」啟德，支持港隊再創歷史。

