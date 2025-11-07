香港站重現「老香港」 收藏家：本土文化走進公眾視野
全運會｜男子手球 港隊28比26挫廣東晉四強創歷屆佳績 教練球員俱激動（陳天朗報道）
【Now新聞台】全運男子手球八強，港隊28比26擊敗上屆殿軍廣東晉身四強，更創出歷屆最佳成績。
紅衫港隊左輔連潤滔和右輔李少聰的配合，連潤滔射入，早段落後的港隊反超前，之後有兩分鐘要少一人應戰，全靠葉冠英保住後方，上半場有多達10次撲救。左右輔孖寶連潤滔「投桃報」李少聰，港隊最多拉開過4分，半場超前13比10。
換邊後連潤滔快射得手，啟德體藝館一片紅海，形成防護網集氣，令廣東七公尺彈地中楣。理工大學校友連線，葉冠英長傳簡翊暉單刀，幫港隊擴大優勢到16比11。
廣東拉也拉不住，李少聰中路爆破，今場8次出手入7球，廣東的張建杰亦有7球進帳，並列全場最高。尾段港隊維持1至3分領先，後備上陣的門將梁嵐熹大字形擋走對方近射，再雙掌封走廣東的邢洪銘，表演還未完，面對四十五度角攻門，梁嵐熹用腳閂走，球都搶走。
作為港隊第三門將，辭職參賽全情投入，尾段陳梓朗想突圍，但就在前場跌倒，球證無吹罰，廣東的楊金龍則乘勢單刀，射破梁嵐熹，廣東追近到落後一分，剩下1分鐘掀起高潮。
港隊於這關鍵的一分鐘守住領先，簡翊暉最後7秒出手，笠過趙凱，為港隊拉開28比26。上屆前四的廣東沒放過最後的進攻機會，但就算趙如隆最後突圍出手，這一球計算在內，晉級的還是港隊，突破17年天津得第六的成績，業餘球隊身份躋身全國頭四，教練許文邦的心情與全隊的球員一樣激動。
手球港隊門將葉冠英：「我們打之前已知道是一場硬仗『五五波』，基本上從來沒贏過廣東隊，因為他們是職業球隊。」
手球港隊隊長謝永輝：「可能一開始純粹口號形式想打入四強，去到這半年甚至開始全運會，很具體每個細節，我們要如何拿這面獎牌，怎樣入四強，我覺得是完全超越職業隊水平。」
四強會對分組賽交過手、輸5分的安徽，許文邦期望「坐爆」啟德，支持港隊再創歷史。
#要聞
其他人也在看
文雋爆為舒淇同柯俊雄有過節 打贏解約官司卻被江湖人以舒淇黑材料要脅
舒淇首次執導的電影《女孩》日前舉行香港羌映禮，唔少人都有share舒淇老公馮德倫喺觀眾席上發言嘅片段Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
劉家良骨灰被偷走善心網民組搜索隊 遺孀翁靜晶：試一試吧
邵氏動作片著名導演劉家良的骨灰被偷走，劉師傅的遺孀翁靜晶證實了事件並分享感受，不少網民留言為她打氣。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
【屈臣氏】全場無門檻88折+送迷你紙手帕12包裝（只限07/11）
屈臣氏今日（11月7日）推出易賞錢會員限時驚喜3重賞，門市及網店全場無門檻88折（網店優惠碼「HAPPY12」）；買任何護膚/美妝產品滿$150 (不包括男士護膚產品)送$50護膚/美妝產品優惠券，用 AlipayHK 單一簽帳滿 $200 即減 $20！YAHOO著數 ・ 9 小時前
尖沙咀「維記」或變學生宿舍｜鄧成波家族放盤五年無人問津 銀主接手1.18億沽勁蝕2.12億
「舖王」鄧成波家族再有物業淪為銀主盤並以大幅蝕讓價易手。家族旗下位於尖沙咀金巴利道80號的全幢酒店，近日以1.18億元成交，較2018年買入價3.3億元大減約2.12億元，蝕幅接近64%。市場消息指，新買家為具內地背景的教育機構，正研究把物業改裝為學生宿舍。閱讀更多：鄧成波家族婚宴酒家「星薈」疑似結業 逾80準新人成「苦主」 集團欠供強積金影響逾200員工鄧成波家族太子一籃子銀主盤 補習社老闆1.2億接手市場消息人士指，上述物業是維多利亞時鐘酒店（Hotel Victoria），即俗稱「維記」的知名連鎖時鐘酒店。該物業地盤面積約1,897平方呎，總建築面積約19,923平方呎。酒店由地庫至12樓共設45間客房，而地面及高層地庫為商舖用途，現時地下舖位租予一間食肆經營。據了解，該物業連同現有賓館牌照一併放售，可靈活作學生宿舍、酒店或服務式公寓等用途，屬尖沙咀區內少見具完整業權、放售價錢相對「貼地」的全幢物業。「維記」於1986年開業，全港多區均設分店，上址已經營超過二十年。資料顯示，鄧成波家族於2019年以3.3億元購入該廈，其後一年叫價3.88億元放售，惟未能達成交易。去年11月再降價28Hse.com ・ 9 小時前
金融網紅｜周柏賢無牌提供投資意見 被判囚6周
自稱「鬼王」的網紅周柏賢食髓知味，早年開班教溝女被控誤導性遺漏的營業行為而判社會服務令後，換另一套路掠水，轉身變個金融網紅，今日被法院宣判，裁定未領有牌照而在Telegram群組提供投資意見罪名成立，被判處監禁6周，亦被飭令支付證監會的調查費用。BossMind ・ 2 小時前
61歲安德尊認愛宋芝齡？相距18年齡差的戀情，盤點圈中甜蜜「忘年戀」模範夫妻
現年 61 歲的安德尊與宋芝齡的戀情一直讓大家霧裡看花，最近林嘉華登上 TVB 《流行都市》接受訪問，緊密逼供之下，安德尊終於鬆口認愛宋芝齡，引起全網哄動！Yahoo Style HK ・ 7 小時前
詐騙集團頭目遭遇黑吃黑？陳志被其家族理財室負責人擺了一道
作為柬埔寨太子集團的創始人兼董事長，出生於中國的陳志目前被控經營一個建立在奴役、性勒索和「殺豬盤」騙局上的全球商業帝國。但多年來，陳志在新加坡卻以一副受害者的面貌示人。Bloomberg ・ 9 小時前
全運會・手球｜港隊險勝廣東歷史性殺入4強 周六晚上6時鬥安徽爭入決賽
全運會手球項目8強戰於香港時間周五（9日）在啟德體藝館上演，東道主中國香港隊憑藉主場氣勢，大部份時間領先下，以28：26力挫廣東，歷史性晉身4強，將於周六晚上6時迎戰安徽，爭奪決賽席位。Yahoo 體育 ・ 2 小時前
沙田官小准用簡體字應考︱梁振英指不同背景學生都應學繁體字：「教不嚴，師之惰」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】沙田官立小學允許學生在校內測驗及考試使用簡體字作答引起爭議，前行政長官梁振英今日（6 日）在社交平台發文回應，學生學習繁體字的進度和成績是一碼事，「學校放棄要求，放棄教的責任是另外一碼事。」他又指，香港保留的繁體字、粵語和高水平的英語能力，都是香港的特色，認為是有必要，最後更以「教不嚴，師之惰」形容事件。Yahoo新聞 ・ 1 天前
港姐冠軍陳詠詩突公開圈外男友合照放閃 Martin樣貌背景全曝光
2025年香港小姐冠軍陳詠詩早於參選期間，於馬來西亞檳城拍畢外景拍攝後，被踢爆有「眼鏡男」接機，事後承認對方係圈外男友Martin，男友亦好支持佢參選。陳詠詩參選港姐前期，已將社交平台內性感泳衣照及與男友合照刪除；不過，當選冠軍後隨即被網民起底，與圈外男友泰國蘇梅島酒店中鴛鴦戲水激吻片段亦流出。對此，陳詠詩表示冇特別留意到片段流出，認為唔係負面事情，又大方表示如果想睇多啲，可以直接畀大家睇。日前，陳詠詩突然於內地社交平台公開與男友甜蜜合照，亦係佢首次公開男友正面照，引起熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
【7-11】黑芝麻新地 逢星期五買一送一（即日起至優惠結束）
7-Eleven香港最近推出「黑芝麻新地 」，採用黑芝麻醬製成，帶有微甜及濃郁堅果風味，搭配新地順滑口感，每啖都是濃濃的黑芝麻味！特別留意，7-11的黑芝麻新地逢星期五可享買一送一優惠，更可選配杯裝，在指定7-11分店提供，約埋朋友一齊食啦！YAHOO著數 ・ 8 小時前
超市雙11優惠合集！百佳一連4日88折/惠康網店88折+搶$100優惠券/屈臣氏爆買贏iPhone 17/萬寧買滿$599即減$40丨雙11優惠2025
各大超市、連鎖店爭相推出雙11優惠，精明的慳錢達人們當然要趁減價網購掃平貨！本文集合百佳、惠康、萬寧、屈臣氏、Aeon、Apita、大生超市等商戶的分店及網店優惠，方便大家入手心水筍貨！YAHOO著數 ・ 6 小時前
大埔新峰花園1座低層3房戶 議價後以$800萬沽 (另有本日最新成交)
大埔新峰花園1座低層3房戶 議價後以$800萬沽 中原地產 - 吳嘉權經理表示，近日市況向好，減息後入市信心明顯增加，其中大埔新峰花園最新錄1座低層A室，單位建築面積1135平方呎，實用面積906平方呎，3房連套房間隔，叫價約$820萬，議價後以$800萬沽出，實用平均呎價約$8830。 據了解，新買家為外區客，見單位間隔合用，價錢合預算，即買入單位自用。原業主於1999年以$430萬購入單位，持貨約26年，是次易手賬面獲利$370萬離場，單位期內升值86%。 延伸閱讀: 新峰花園 大埔 大埔白石角海日灣二期13座中層開放式1房戶 月租$1.28萬 中原地產 - 徐家倫經理表示，整體租賃市場持續向好，大埔白石角海日灣最新錄二期13座中層B室，單位實用面積251平方呎，開放式間隔，叫價約$1.3萬，日前議價後以$1.28萬租出，平均實用呎租約$51。 中原徐家倫表示，新租客為科學園上班族，見屋苑環境舒適，價錢合理，即租入單位自用，方便工作。據了解，業主於2019年以$435萬購入單位，是次租出單位可享約3.5厘租金回報。 延伸閱讀: 海日灣 白石角 大埔 大圍溱岸8號1座中層3房戶 成交28Hse.com ・ 4 小時前
FI專欄｜JPEX案：為什麼林作被起訴，張智霖不？｜渾水
一文看清、千字超技術文：為什麼林作被起訴，張智霖不？ 林作一家表現出難以想像的從容，林作女朋友裕美提出一個靈魂拷問：「為什麼張智霖不？」 今次我們嘗試從商業罪案調查科角度解答這個問題。 雖然有些部份你未必同意，但不妨按着他們的邏輯去估算他們的起訴思維。 我和JPEX有很多恩怨情仇，除了我的朋友李奧被這班黑幫扑頭要住醫院之外，我自己也整家比幣少公開資料長期滋擾，他甚至作了一首歌抹黑我。 尤幸自己讀了一個法律碩士，對於這方面的知識多了更深刻的理解，我將會全方位和大家拆解。 兩年前，我透過蛛絲馬跡公開講咗JPEX如何模糊發牌部門和執法部的書信來往，甚至證監會亦有引用我觀點進行反駁，援引保密責任。大部份KOL也拾我牙慧，我亦曾經在商業電台《在晴朗的一天出發》向志雲大師詳細解說。 透過警察記者會的PPT，我們看得出警方把JPEX案件分了三種人。 第一種是「骨幹成員」，即是幣少及他的親密戰友，包括那些上紅色通緝令的人。 第二種是「網紅和OTC」。這個部份很複雜，也是重點的分析。林作陳怡就是這種。 第三種是「傀儡戶口方」。根據電影《門徒》劉德華的描述，他們比較像「腳」的角色，應該主要負責洗黑錢隱藏資Fortune Insight ・ 1 天前
胡定欣與老公相約媒人Bob及洪永城飯聚 網民留言：救救李施嬅吧
視后胡定欣早前藉中秋佳節喺社交網站PO出與醫生陳建華（Akin）唯美婚照，宣布二人已結婚。胡定欣與老公喺紐西蘭舉行婚禮，畫面唯美如畫；不過，原來二人嘅婚事相當保密，就連閨密團「胡說八道會」竟全不知情，更加冇收到邀請。胡定欣返到香港後陸續相約好友飯聚，好似近日佢同老公就與媒人林盛斌（Bob）夫婦及洪永城（Tony）夫婦飯聚。Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
周永恆疑似被捕獲日頭拎住罐酒出沒屋邨 身旁女伴膊頭有老鼠嚇親網民
負面新聞一籮籮嘅周永恆，曾於網台節目《娛樂好好玩》被爆近年喺生活上有少少困難，指佢要送外賣維生，又曾經喺菜檔攞菜頭菜尾。Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前