全運會｜男子手球 港隊28比26挫廣東晉四強 創歷屆最佳成績（陳天朗報道）

【Now新聞台】全運男子手球八強，港隊28比26擊敗上屆殿軍廣東晉身四強，更創出歷屆最佳成績。

紅衫港隊左輔連潤滔和右輔李少聰的配合，連潤滔射入，早段落後的港隊反超前，之後一直保持領先，陳梓朗助攻隊長謝永輝建功，之後港隊有兩分鐘要少一人應戰，全靠葉冠英保住後方，上半場有多達10次撲救。

港隊兩次七公尺機會，但無論是郭斯鳴抑或簡翊暉操刀，都過不了廣東門將趙凱。七公尺失手，還有左右輔孖寶連潤滔「投桃報」李少聰，港隊最多拉開過4分，半場超前13比10。

換邊後連潤滔快射得手，啟德體藝館一片紅海，形成防護網集氣，令廣東七公尺彈地中楣；另一邊郭斯鳴將功補過，做足三下假動作射入。接著理工大學校友連線，葉冠英長傳簡翊暉單刀，幫港隊擴大優勢到16比11。李少聰把握力極高，以一敵二都射得入，主教練許文邦相當激動。

畫面一轉廣東拉也拉不住，李少聰中路爆破，今場8次出手入7球，張建杰亦有7球進帳，並列全場最高，一度幫廣東收窄到一分差距。

後備門將梁嵐熹都幫到手，大字形擋走對方近射，再雙掌封走廣東遠射，表演還未完，面對四十五度角攻門，梁嵐熹用腳閂走，球都搶走。尾段一、兩分差距，重要關頭連潤滔邊走邊射，貢獻6球，加上簡翊暉笠射鎖定勝局，港隊險勝28比26，業餘球隊身份躋身全國頭四。

手球港隊門將葉冠英：「我們打之前已知道是一場硬仗『五五波』，基本上從來沒贏過廣東隊，因為他們是職業球隊。」

手球港隊隊長謝永輝：「可能一開始純粹口號形式想打入四強，去到這半年甚至開始全運會，很具體每個細節，我們要如何拿這面獎牌，怎樣入四強，我覺得是完全超越職業隊水平。」

四強會對分組賽交過手的安徽。

