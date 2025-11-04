全運會｜男子沙排 黃嘉潤和謝鍵泓四戰全敗分組賽止步

【Now新聞台】全運會男子沙灘排球，港隊的黃嘉潤和謝鍵泓直落兩局不敵上海，分組賽止步。

灰色背心的港隊分組賽三連敗只得6分，賽前已經肯定出局，最後一場面對上海二隊的洪佳駿和李杰，入局比較慢熱，開局就連失9分，這球黃嘉潤二傳，謝鍵泓虛攻得手，但港隊都要先輸5比21。

兩人2019年開始合作，今次有機會主場出擊，希望可以贏到一局謝幕，第二局他們領先過5比4，可惜中段再被上海拉開，最終輸多局14比21，在F組四戰全敗排包尾；連同兩對女子組合，港隊三對沙排代表全部出局。

