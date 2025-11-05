雙11優惠｜Häagen-Dazs突發單球雪糕$11
全運會｜男子籃球第三組 港隊 83:107 上海(陳天朗報道)
【Now新聞台】全運會男子籃球成年組，港隊第一場分組賽半場領先過兩分，但上海有李弘權攻入40分，港隊最終輸24分。
紅衫港隊前南華連線、轉投了永倫的梁兆華，分給現時打滿貫的惠龍兒，再轉去球會隊友蔡再懃，射入港隊今場第一球三分。
上海第一場擊敗河南，李添榮回敬三分，第一節四次出手全中取11分。在內地聯賽打滾數年的楊睿騏後轉身殺入中路，失平衡都放得入，第二節他後備上陣。
上海小前鋒李弘權三分擦板都入，上半場外圍5射4中，幫上海拉開最多10分。
港隊平均身高輸蝕，以快打慢希望收窄差距，梁兆華以一敵二反手上籃，今場取得「雙雙」，12分12籃板。中鋒惠龍兒都在外線發炮，港隊上半場三分球14射7中，是拉成均勢的關鍵，完半場前梁兆華出絕招，東岸帶到西岸一人快攻上籃，幫港隊反超前49比47。
換邊後是李弘權表演時間，走後門接應隊友「拆你屋」，同時加強防守壓制港隊，楊睿騏上籃博到犯規算是第三節罕有畫面。
24歲的李弘權加拿大出生及長大，4年前轉投CBA上海隊，上季平均有15.4分，更入選全明星及國家隊，今場17射居然有14中，三分球更12射10中，中場線超遠壓哨一樣得，轟入最高40分，還有11個籃板，第三節上海大勝33比12。
港隊得分最高的是惠龍兒，貢獻19分，但都未能再追近，最終輸83比107。
男子籃球成年賽14隊分三組，每組頭兩名加兩隊最佳第三名，晉級八強；被編於第三組的港隊周四會對四川。
#要聞
