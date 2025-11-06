全運會｜男子籃球第三組 港隊 84:117 四川

【Now新聞台】全運會男子籃球，港隊在第三組33分不敵四川，分組賽兩連敗。

白衫港隊開局打出7比2攻勢，蔡再懃3分球，7射3中入了13分。四川第一節反先1分，隊長胡金秋上籃得手拉開7分差距，賽前在分組賽兩連勝，近入狀態後將優勢帶到尾。

港隊4人得分雙位數，楊睿騏12射7中，進帳21分陣中最高，但也追不到。四川就有6人得分上雙，第四節分差超過30，胡金秋及周琦「雙塔」合共取得58分，最終四川贏117比84，3戰全勝排小組第1，港隊下場會對同樣兩連敗的湖北。

