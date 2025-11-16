全運會｜男子花劍蔡俊彥八強止步 賽後接受呂爵安訪問指未感失落

【Now新聞台】至於港隊另一位男子花劍代表蔡俊彥就在八強止步。

在畫面右方、世界排名第一的蔡俊彥八強面對排39的許杰，開局連失兩分下，未能扭轉劣勢並被拉開，最終輸9比15出局。

他賽後接受前大學室友、男團Mirror成員呂爵安的訪問，多次感謝現場觀眾的支持，對自己出局未感失落，之後會翻看比賽影片，學習對手的防守技巧，希望在之後的比賽應用。

劍擊港隊代表蔡俊彥︰「現在長大了，不會因為一次失落就很不開心，正如你一樣，不會因為走音就不開心，否則便會經常不開心。這比賽算是我近兩年來準備得較辛苦，因為我現在有少許病，生病時負面情緒較易爆發，所以是特別憂心，但我替自己感到驕傲，今早起床懷著樂觀及享受的心情去打比賽。」

#要聞