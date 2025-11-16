全運會｜男子花劍 張家朗大勝曾昭然摘銅

其他人也在看
全運會｜張家朗季軍戰刺走對手 斬獲男子花劍個人銅牌｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】2025全運會劍擊項目今日（16日）上演男子花劍個人賽，焦點落在香港「劍神」張家朗及世界排名第一的蔡俊彥身上。張家朗在4強賽中，於一度領先4分的大好形勢下，遭福建劍手許杰逆轉，最終以9:15告負，無緣決賽，將轉戰銅牌賽力爭獎牌。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
全運會｜男子花劍蔡俊彥八強止步 賽後接受呂爵安訪問指未感失落
【Now新聞台】至於港隊另一位男子花劍代表蔡俊彥就在八強止步。 在畫面右方、世界排名第一的蔡俊彥八強面對排39的許杰，開局連失兩分下，未能扭轉劣勢並被拉開，最終輸9比15出局。他賽後接受前大學室友、男團Mirror成員呂爵安的訪問，多次感謝現場觀眾的支持，對自己出局未感失落，之後會翻看比賽影片，學習對手的防守技巧，希望在之後的比賽應用。劍擊港隊代表蔡俊彥︰「現在長大了，不會因為一次失落就很不開心，正如你一樣，不會因為走音就不開心，否則便會經常不開心。這比賽算是我近兩年來準備得較辛苦，因為我現在有少許病，生病時負面情緒較易爆發，所以是特別憂心，但我替自己感到驕傲，今早起床懷著樂觀及享受的心情去打比賽。」#要聞now.com 新聞 ・ 1 小時前
全運會預告｜周日好戲碼 張家朗蔡俊彥啟德主場爭金 李思穎出戰麥迪遜賽
千呼萬喚始出來，第15屆全運會踏入最後階段，兩屆奧運金牌、男子花劍好手張家朗及應屆世錦賽冠軍蔡俊彥將於周日(11月16日)登場，在啟德體藝館挑戰群雄...Yahoo 體育 ・ 10 小時前
張家朗及蔡俊彥晉身全運會男子花劍個人賽16強 梁千雨32強止步
【Now新聞台】全運會男子花劍個人賽，港隊的蔡俊彥和張家朗都打入十六強。 鏡頭右攻左，世界排名第一的蔡俊彥分組賽六戰五勝晉級，三十二強鬥天津的蘇崢輝，早段被追平4比4之後，不斷拉開領先，最終蔡俊彥贏15比9，晉級十六強。另一位港隊代表，鏡頭左攻右．前「一哥」張家朗，三十二強對手是年初入選國家花劍隊、來自安徽的曹博，張家朗全程控制戰局，領先過12比1。即使曹博追回4劍，但張家朗都贏15比5，取得十六強席位。另一場，鏡頭右邊的梁千雨鬥江蘇的鹿恆睿，早段領先過3比1，但尾段被對方超前，最後梁千雨輸13比15，三十二強止步。劍擊港隊代表梁千雨：「可能這一、兩天讓自己先沉澱，始終有點不開心情緒，都知道的。待休息後，再慢慢與教練商討以及再調整，另外都好好養病，這一兩天有少少發燒，再準備打好團體賽，希望可以衝擊金牌。」#要聞now.com 新聞 ・ 6 小時前
全運會・劍擊｜何思朗男佩個人賽奪銀 佩劍港隊全運史上首面銀牌 港隊單日摘1金1銀3銅
全運會周六晚上壓軸好戲，由港將何思朗在啟德體藝館出戰男子個人佩劍決賽。這位30歲劍手面對山東魏振浩，力戰下以7:15失手，最終摘得銀牌。Yahoo 體育 ・ 22 小時前
全運會・場地單車｜李思穎梁穎儀主場勇奪女子麥迪遜賽金牌 港隊今屆第六金
全運會周日賽事，場地單車女子麥迪遜賽，李思穎與梁穎儀合作無間，在12個衝刺圈中得到45分，摘走一面金牌，亞軍及季軍分別是四川及北京。這是香港代表團今屆第六金，現時累積6金1銀4銅。Yahoo 體育 ・ 5 小時前
全運會女子七欖 港隊贏上海24比7 第5名完成
【Now新聞台】全運會女子七人欖球煞科，港隊最後一場名次賽由頭帶到尾贏上海17分，以第5名完成。白衫港隊苗頌雅狀態大勇，今次全運5場每場都有達陣，揭開勝利序幕，再來兩個華將配合，藍嘉敏引球出擊，莊嘉欣後上入楔時機剛剛好，連續三場有達陣，加上附加罰球，港隊拉開12比0。完半場前，雙隊長之一的陳穎分球產後復出的李念殷，亦是連續兩場有進帳，上半場港隊拋離17比0，她們主力踢附加罰球的何維銨，換邊後一人之境，個人今屆全運「開齋」，亦幫全隊「埋齋」，送心心給主場球迷，自己再近門踢入取多兩分。尾段她們再無進帳，上海取得一次達陣都無阻港隊贏24比7，名次賽連贏兩場得到第5名，球隊分組賽一勝兩負無緣四強，莊嘉欣總結今次表現指，若果頭兩場早點入局，應該有機會入四強爭獎牌。女子七欖港隊球員莊嘉欣：「教練經過兩天給了小目標我們，可不可以我們入球先，令對手不要有壓著我們的感覺，我們都完成了這個小目標，帶著氣勢，這個如此小畫面可否放大到，我們首場便可以這樣，第二場都保持氣勢，令我們不用贏尾三場，打得很好但最後只贏第5，可不可以早點開始，我們下次都很希望有面獎牌。」女子七欖港隊之後會備戰明年4月的香港七欖，以及9now.com 新聞 ・ 1 天前
全運會男子三項鐵人 港隊奧斯卡摘銅 河南范俊杰奪金(曾梓桓報道)
【Now新聞台】全運會三項鐵人在中環舉行，港隊代表奧斯卡在男子個人賽獲得銅牌，港隊今屆競賽項目暫時累積4金2銅。 個人賽運動員在灣仔對出海面出發，先游1.5公里，上岸踩40公里單車繞圈，途徑政府總部及摩天輪等地標。紅衫港隊的奧斯卡及羅賓連同另外5個省市代表。7人集團放甩其他對手。最後一項賽跑，四個圈鬥10公里，河南的范俊杰發力在前面領放，中段建立超過10秒優勢。曾經參加東京奧運，26歲的奧斯卡放甩隊友羅賓，一直守住三甲位置，不過被第二位遼寧的陳綮越帶越開。范俊杰帶到尾，以1小時47分47秒衝線，快陳綮37秒奪得金牌。奧斯卡確保銅牌，拍住手跑最後一程，成績1小時49分21秒，第三名完成，獲賽馬會優秀運動員獎勵計劃頒發15萬港元獎勵。羅賓得第7，黃子圖排18。三項鐵人男子個人賽銅牌得主奧斯卡：「我非常高興獲得獎牌，而且沿路的支持非常棒，能夠在全運會，在自己地方獲得獎牌非常好。特別是跑到最後一圈的時候，那時候真的很辛苦，聽到人們為我打氣，說加油，這一切都幫助我跑更快，即使感覺很漫長。」女子個人賽，來自河北的黃安琪代表中國公安體育協會出戰，在賽跑壓過四川林鑫瑜，帶返終點，是唯一女鐵人兩小時內完now.com 新聞 ・ 1 天前
C朗停賽已離營 不留低撐葡軍闖世盃
【Now Sports】據葡萄牙媒體《球報》透露，周四對愛爾蘭一仗領紅牌的基斯坦奴朗拿度，已經離開葡萄牙大軍，不會在周日主場對亞美尼亞時出現場邊支持球隊。不敵愛爾蘭0:2的那場世界盃外圍賽，葡萄牙還有基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）向對手達拉奧沙批踭被逐，而這面紅牌不但令他不能在周日對亞美尼亞時替球隊披甲，倘他們可以小組首名躋身決賽周，停賽令也可能順延至世盃首戰，皆因直接紅牌通常停兩場。據悉，C朗目前已經離開葡萄牙訓練營，預計將啟程返回沙特阿拉伯，對亞美尼亞一戰不會出現在場邊為隊友打氣。葡萄牙因為不敵愛爾蘭，未能提早出線，但只要戰勝亞美尼亞依然可以首名晉級；但假如戰和，同組的匈牙利又在另一邊廂能以3球擊敗愛爾蘭的話，葡軍就會被踢落附加賽。除了C朗領紅，效力曼城的賓拿度施華與賀賓迪亞斯，賽後走到看台向到訪的葡萄牙球迷致謝時，竟變成和支持者發生口角，當中施華情緒特別激動，儘管祖奧菲力斯嘗試攔住他，卻被他推開，堅持要和球迷說清楚，幸好衝突也未有升級。now.com 體育 ・ 1 天前
全運會三項鐵人 黃安琪女子組封后 港隊韋祺第4名完成(曾梓桓報道)
【Now新聞台】至於三項鐵人女子組冠軍，由中國公安體育協會代表黃安琪贏得，港隊的韋祺第4名完成，與獎牌擦身而過。 女子個人賽早上8時率先開始，三個項目比賽距離51.5公里，運動員先在灣仔對出海面游1.5公里，上水後的單車路段踩10圈合共40公里，途徑政府總部及摩天輪等地標。四川林鑫瑜游泳換項到單車已經上了頭位，最後10公里賽跑圍繞中環海濱長廊，鬥4個圈衝線。一直領先的林鑫瑜後勁不繼，藍衫、來自河北的黃安琪代表中國公安體育協會出戰，在第一圈尾段壓過林鑫瑜搶上第一，之後愈帶愈開，最終一個人帶返終點。黃安琪奪金，是唯一女鐵人兩小時內完成，時間是1小時59分16秒。四川林鑫瑜及韋雯得第二及三，港隊的韋祺以兩小時1分25秒，第4名完成，與獎牌擦身而過；彭詩雅被淘汰，蔡欣妍則因為違規被賽會取消資格。三項鐵人港隊代表韋祺：「完全很開心，因為未嘗試過覺得我會在頭五名，今次游水成績已經是生涯最好，所以第四名很開心，終於可以接近頭三名，所以很滿意成績。」三項鐵人港隊代蔡欣妍：「我覺得對於明年，覺得自己在這場比賽看到原來我自己在單車、在游泳方面，如果爭取到較前面位置，會發揮得更加好。每一場比賽都會有很多身體now.com 新聞 ・ 1 天前
連拿助美國贏巴拉圭 普帥：對手惡夢
【Now Sports】身為明年世界盃決賽周東道主之一的美國，周六友賽南美洲球隊巴拉圭，憑連拿貢獻1個入波，以及1個助攻，最後贏2:1，而教練普捷天奴盛讚這位贏波功臣，猶如對手惡夢。效力德甲慕遜加柏的中場連拿（Giovanni Reyna），自從2024年7月後，再次擔任美國國家隊正選，他開賽僅4分鐘便告頭槌建功，而他下半場71分鐘助攻予科拿林巴路官入波，最後令美國在一度被追和下，以2:1勝出，為明年決賽周進行了一場提升士氣的備戰比賽。美國教練普捷天奴賽後說：「連拿取得入波，很開心見到他的付出，也證明為何會任正選，他在場內盡量找空間，這肯定是巴拉圭的惡夢，他的表現真的出色。不過，連拿需要在球會爭取更多上陣機會。」美國在只餘下3場友賽，便要決定世盃決賽周名單，而下場則在周二對烏拉圭。now.com 體育 ・ 2 小時前
全運會預告｜港隊兵分三路衝擊獎牌 何詩蓓瞄準100自金牌 三鐵中環鬧市舉行 女重佘繕妡粉墨登場
第15屆全運會周六賽事，香港代表團將會兵分三路衝擊獎牌，包括中環鬧市上演的三項鐵人賽事，啟德體藝館舉行的女子重劍比賽...Yahoo 體育 ・ 1 天前
全運會｜港男七欖隊啟德主場圓夢 勇挫山東首奪全運會金牌 港隊今屆第四金
香港男子七人欖球隊周五晚上全力出擊，在啟德主場館的全運會七人欖球賽決賽面對山東，合演2013年全運會決賽翻版戲碼。結果，港男欖隊以26:19氣走對手，由分組賽起連贏5場封王，贏得隊史首個全運會金牌。Yahoo 體育 ・ 1 天前
全運會｜三鐵中環鬧市作賽 港將奧斯卡勇奪男子個人賽銅牌
香港代表團再有全運會獎牌入手！港將奧斯卡周六早上出戰全運會三項鐵人賽事，在49位參賽選手之中躋身3甲，最終以1小時49分21秒奪得銅牌...Yahoo 體育 ・ 1 天前
全運會｜52.89秒！何詩蓓100米自由泳輕鬆封后 個人今屆第二金 港隊今屆第五金
何詩蓓勇奪全運會個人第2金！香港女飛魚何詩蓓（Siobhan）周六晚上出戰女子100米自由泳決賽，以52秒89由頭帶到尾，繼200米自由泳之後，再度登上全運會頒獎台最高點，這亦是港隊今屆第5面金牌。Yahoo 體育 ・ 1 天前
加比爾友賽受傷 阿仙奴頭痕
【Now Sports】巴西國家隊友賽面對塞內加爾，結果在這場於英格蘭阿仙奴主場酋長球場進行友賽贏波，只是中堅加比爾中途受傷，使槍手領隊阿迪達不得不擔心。現年27歲的加比爾（Gabriel Magalhaes）下半場初段，接受大腿治療，最後無法比賽，教練安察洛堤將其調離火線，安帥賽後指出，得知加比爾的大腿內收肌群有傷，但詳細情況，要到周日的檢查後，才可確定。加比爾受傷對阿仙奴來說，絕對是壞消息，這位巴西中堅今季除了協助兵工廠開季以來，11場英超只失5球外，他不時藉角球戰術助攻及入波，成為了球隊的進攻利器。另外，意大利後衛卡拉費奧利同樣受傷，已經無緣替國家隊戰挪威一役披甲，若然他要缺陣一段時間，連同加比爾的傷勢未明，阿迪達國際賽期後，領兵工廠備戰各項賽事，將大失預算。now.com 體育 ・ 2 小時前
英格蘭征阿爾巴尼亞 杜曹：無諗過破紀錄
【Now Sports】英格蘭周日迎來該隊本屆最後一場世界盃外圍賽，雖然球隊有機會創紀錄，不過領隊杜曹坦言並沒把這事情放在心頭。英格蘭早已取得明年世界盃決賽周入場券，並且是歐洲第一隊做到，而該隊於K組迄今7戰全勝，若然今仗不失球贏波，就會成為史上（至少踢6場計）首隊在世盃外全勝而不失球的球隊。「我們沒有提及半句（破紀錄）。」杜曹在周六賽前記者會上說：「我們昨日確保該進行的訓練。那些沒落場球員所展示的質素與心態，都處於最高水準，令我感到喜樂。這讓我看到，我們正在走正確的路。」「所有人都準備好落場，每一個都準備好正選。競爭猶在，鬥志高昂。」英軍有守將干沙因傷退隊，而攻擊球員比寧咸、霍頓與艾斯去仗贏塞爾維亞之戰後備上陣皆有好表現，說不定杜曹會變陣。K組排名 球隊 賽 勝 和 負 得失球差 積分1 英格蘭 7 7 0 0 20 21*2 阿爾巴尼亞 7 4 2 1 4 14#3 塞爾維亞 7 3 1 3 -2 104 拉脫維亞 7 1 2 4 -9 55 安道爾 8 0 1 7 -13 1*晉身決賽周#鎖定附加賽餘下賽序16/11 阿爾巴尼亞 VS 英格蘭16/11 塞爾維亞 VS 拉脫維亞now.com 體育 ・ 8 小時前
全運會場地單車麥迪遜賽 李思穎伙拍梁穎儀奪金
【Now新聞台】全運會場地單車，港隊的李思穎和梁穎儀在女子麥迪遜賽奪金，亦是單車隊今屆第二金。公路單車個人賽衛冕的李思穎，來到場地單車賽伙拍梁穎儀出戰麥迪遜。比賽踩30公里，兩名車手全程不斷接力，以握手交棒，每10圈有衝分圈，首4隊分別會得到5分、3分、2分和1分。港隊在12個衝分圈中9次得分，其中第六和第七個衝刺圈更發力甩開其他對手，取得首名分數，在一半賽程過後，確立了領先地位，再加上1次超過主車群1圈進帳20分，港隊以總分45分收穫冠軍，繼2017年天津全運後，再次在這個項目奪金。總教練達海飛4面獎牌目標完成了一半，李思穎和梁穎儀將獲得賽馬會優秀運動員獎勵計劃合共150萬港元獎金。四川就憑雙倍分數的最後一個衝刺圈，首名完成取得10分，以1分反壓北京拿到銀牌。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 4 小時前
中國提醒國民勿往日本 揭示壽司郎要提早排隊？
中日關係隨著高市早苗有關台灣的言論開始惡化，中國外交部和中國駐日大使館14日突然發布通知，呼籲中國公民暫時避免前往日本，引起市場憂慮，會否有進一步禁止國民赴日旅遊的新政策。近年內地人大舉到日本旅遊，隨時比港人更熱愛日本飲食文化，倘若禁止赴日，「思鄉」內需消費將更高漲，內地旅客甚至會多來港享用日本空運食材，意味港人也是時候提早排隊Yahoo財經 ・ 1 天前
NBA | 湖人大勝公鹿 占士正選但0分
湖人作客公鹿，客隊今仗打得亮麗，半場更曾領先31分，儘管公鹿下半場力追，一度狀窄分差，但亦長時間保持至少10分以上的距離，最終湖人以119比95勝出。今場的「亮點」是占士擔任正選。Yahoo 體育 ・ 5 小時前