全運會｜男子50米自由泳港隊何甄陶摘金 是泳隊今屆第三金(郭寶鴻報道)
【Now新聞台】全運會男子50米自由泳，港隊的何甄陶奪得金牌，是泳隊今屆第三金。
準決賽以第二名晉級，第五線的何甄陶反應時間0.59秒，全場第二快。他今屆兼顧3項個人賽事，50米蝶泳準決賽出局，100米自由泳初賽止步，回到主項50米自由泳，表現出色，以21秒71首名觸池，將自己造出的香港紀錄推前0.11秒，亦是泳隊今屆第三金；亞軍是遼寧的陳昊，季軍就由福建的劉吳狄和浙江的潘展樂共同奪得。
男子50米自由泳金牌得主何甄陶︰「我真的沒有甚麼抱怨，我非常開心可以取得金牌，開心可以為香港增添獎牌，我感到更開心。這次是我今季的重點項目，我決定會繼續參與下個比賽，將會是下一個目標。」
何甄陶亦獲賽馬會優秀運動員獎勵計劃75萬港元獎金。
另一港隊代表張心悅就在女子200米背泳決賽以第八名完成，湖北的彭旭瑋擊敗浙江的柳雅欣和天津的楊偌熙贏得金牌。
#要聞
