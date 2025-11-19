全運會｜男花港隊團體賽封王奪 全運劍擊首金創歷史！

【Now Sports】世界盃歐洲區外圍賽分組賽結束，12支直接晉級球隊落實，而附加賽將決定最後4個席位誰屬。前世界冠軍意大利，有可能遇上對上兩屆附加賽把該隊踢出局的瑞典、北馬其頓。明年3月進行的歐洲區附加賽，由16支球隊爭奪最後4席。16隊來自12個小組的次名，各隊根據世界排名決定進入3個Pot，至於4支透過歐洲國家聯賽路徑參賽的球隊，全部列入Pot 4。Pot 1的球隊將先與Pot 4球隊對碰，而Pot 2球隊與Pot 3球隊先對陣，8場附加賽半準決賽勝方晉級準決賽，最終獲勝4隊可得決賽周入場券。4屆冠軍意大利，對手離不開瑞典、羅馬尼亞、北馬其頓、北愛爾蘭。意軍於2018年世界盃外圍賽附加賽受挫瑞士，而上屆亦在附加賽爆大冷不敵北馬其頓，且看今屆可會與其一仇敵冤家路窄？亞洲區方面，由伊拉克與阿聯酋爭奪的世界盃洲際附加賽席位，結果伊拉克憑補時17分鐘入12碼，得以2:1力克對手，兩回合總計贏3:2晉級，成為6支競逐球隊之一，爭奪最後兩個決賽周席位。世界盃歐洲區外圍賽附加賽Pot 1意大利、土耳其、烏克蘭、丹麥Pot 2威爾斯、斯洛伐克、波蘭、捷克Pot 3 愛爾蘭、阿爾巴尼亞、波斯尼亞

now.com 體育 ・ 1 天前