中國政府通報暫停進口日本水產品
全運會｜男花港隊團體賽封王奪 全運劍擊首金創歷史！
香港男子花劍隊為港隊奪得今屆全運第9金。由張家朗、蔡俊彥、梁千雨及吳諾弘組成的男子花劍隊，昨晚在啟德體藝館主場決賽鬥福建隊，爭奪男子花劍團體賽金牌。男花港隊最終「復仇」成功，擊敗有個人賽「雙殺」張家朗、蔡俊彥的許杰壓陣的福建隊，贏得港隊首面全運劍擊金牌。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/全運會-男花港隊團體賽封王奪-全運劍擊首金創歷史-/620290?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
